Jedan je vikend u listopadu već osam godina rezerviran za. Vikend je to u kojemu Osijek postaje utočišteiz cijele Hrvatske, avrvi filmofilima. Ove godine, svi okrećemo, uzPrvu večer otvaramo s popratnim programom “” koji će u potpunosti osmisliti polaznicipod mentorstvom filmskog kritičara. Analizomobilježja polaznici će sastaviti blok filmova koji će biti tajna do same projekcije!Nakon tajne projekcije, u prvom ćemo projekcijskom bloku ovogodišnje Filmske RUNDE pogledati. Na tematskom ih planu povezuje autorsko postavljanje pojedinca u odnosu na društvo u kojem se nalazi pa su ovi,kratkometražni filmovi, okupljeni pod nazivom “”. Osim što su obilježeni vještim i nekonvencionalnim pristupima vršnjačkom nasilju, osjećajima pripadnosti i društvenoga pritiska, odlikuje ih i promišljenost u izboru vizualnog stila – dok filmovi, Iposežu za visokostiliziranim vizualnim postupcima i zadiru duboko u filmsku likovnost, studentski filmovisuprotno tome pronalaze svoj vizualni identitet u mutnome, zrnatome i prljavo-digitalnome.Druga večer revije donosi susret sniza zapaženih kratkometražnih igranih filmova te uspješnoga dugometražnog filma Zbornica,. Sonja će, na prvoj Autorskoj večeri koja se održava u vrijeme odvijanja same revije, otvoreno govoriti o svemu onome što inače u filmu ne vidimo, o procesu i razvoju ideje, okoje učimo tijekom rada na filmu te o svim onim skrivenim detaljima potrebnima za stvaranje filmske čarolije. Kao zagrijavanje za Sonjin masterclass, htjeli smo pripremiti poseban blok po odabiru autorice. Sonja je prihvatila izazov, stoga će s publikom, u programu “”, podijeliti koji su to kultni filmovi na nju ostavili najveći trag i koji su je iz bilo kojeg razloga nadahnuli. U razgovoru koji slijedi nakon projekcije redateljica će obrazložiti i podijeliti s publikom zašto je odabrala baš te filmove.Posljednji blok ovogodišnje revije “” svojom će vas tematskom preokupacijom spojiti, a vizualnom i narativnom raznolikošću zaintrigirati. Program započinjemo i završavamo prostorom: jednom snimkom tretiranom na vizualno inspirativan način u eksperimentalnom filmu, jednom jedinom kasetom kao dokazom postojanja stvarnoga mjesta u filmuautoriceodvest će nas na daleko putovanje kroz vrijeme i sjećanja dok poetski hibrid Sare Jurinčić, Valerija, morbidno pomaknuta animiranai suptilan igrani film, Sprovod na svoj specifičan način analiziraju osjećaje i povezanost s bližnjima kojih više nema.Filmski vikend u gradu na Dravi nam, kao i prethodnih godina, pomaže zaokružiti ekipa iz programa. RUNDU zabave i ove ćemo godine okrenuti u prostoruuz glazbeni program i izložbu.Ulaz jeza sve posjetitelje. Aktivnost programa provodi se uz financijsku podršku DHFR-a, Zaklade "Kultura nova", grada Osijeka, Savjeta mladih Grada Osijeka i Turističke zajednice grada Osijeka.