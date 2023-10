OPG voćara

Foto: Maja Celing Celić Tekst: Karolina Rastija/ Agroklub.com Foto: Maja Celing Celić

[Sponzorirani članak]

Posjetili smokoji posjeduje nasade, od kojih posebno ističe sortukoju su nabavili od. Kako se sorta pokazala u odnosu na ostale i koji su im planovi za budućnost?", rekao je skromnodok nas je uvodio u svoj nasad oraha u, u. Inače iz, ovaj mladi poljoprivrednik i nositelj OPG-a Tomo nastavio jeuzgoja oraha koju su započeli njegov djed i baka davne 1955.", otkrio je i dodao kako su krenuli sa sadnjom(daju plod samo na vrhovima grana, na periferiji krošnje), a onda prešli na(daje plod duž cijele grane) Chandler koja im se pokazala zadovoljavajućom te planiraju i proširenje nasada na još dva jutra zemlje. Trenutno imaju okoKao i brojne druge voćare, trenutno ih zabrinjava. Na stablima su se pojavili, a jesen je i stižu. Problem planiraju riješitinakon berbe kako bi se ti zeleni listovii kako bi biljka ušla upreko zime. Istaknuo je kako se ova pojava pokazala u dosta manjoj mjeri na Chandleru.Osim toga, prednost ove sorte je njentako da izbjegne proljetne mrazove.Inače, s ovom sve popularnijomokušali su se prije pet godina, a prošle ubirali i prvi urod, koji je, kako kaže, bio i. Prodali su sve s kućnog praga, terminalne sorte zapo kilogramu dok Chandler za. Kako će biti ove godine, tek će, dodaje, vidjeti.", istaknuo je Pope.Prije same sadnje odradili su, koja je prvi korak u svemu. Rezultati su pokazali da na više parcela imajuzbog čega su provodili. Također, važnost analize naglasio jeizkoji imaju i vlastite nasade u okolici Đakova.Tomislav nas je odveo i u mladi nasad, star niti godinu dana čije su sadnice, njihupravo iz Vitalisa: "Iz ove tvrtke su pohvalili nasad te su rekli kako izgleda "", učinjene su sve potrebne mjere prije sadnje, ali i kod održavanja nasada.Prije sađenja obavili su, a rupe su kopali motornim kopačem sa svrdlom.", savjetuju iz Vitalisa.Kad su ih zasadili, Pope je biljkeodnosno skraćivao da se bolje ukorijene. "", istaknuo je Tomislav.Chandler je tražena sorta oraha- kako ga uzgajati?Zasadili su i oprašivačna oko pet posto nasada. Orah je, kako kaže, biljka koja se sama, međutim faze muških i ženskih cvjetova se ne podudaraju u cijelosti tako da je oprašivač potreban.Ako je nasad oraha prijavljen kao, stručnjaci preporučaju frezanje koje se može raditi na, međurednom frezom samo između sadnica oraha ili cjelokupne površine. Prvo frezanje treba napraviti što prije da loše vremenske prilike u proljeće ne dozvole korovima i travama da zatome orahe.Frezanje ima. Prvi je što se riješavamo korova kojiod mladih budućih stabala, a drugi je što razbijamoi dopuštamo da vlaga brže i efikasnije prodire do biljaka. Treći je prozračivanje kisikom koji je važan kod resorpcije hranjiva.Iz prakse svakako savjetujuzatravnjivanje. Nasadi tako jednostavno slabije napreduju. Manje je hranjiva, vode i kisika koji dopiru do biljaka.Također, prilikomomogućujemo biljci datijekom vegetacije. Svi korovi koji se nalaze tik do biljke su joj jedna vrsta. Oni joj troše hranjiva, vlagu, kisik, a i puno puta sam pristup suncu. Biljke koje ostanuu korovu su prepuštene jednoj vrsti prirodne selekcije. Puno puta se suše iz istog razloga. Zato je svakako važno održavati nasad čistim od korova (frezanjem, okopavanjem itd.).Dotakli su se ikoja znatno produžuje samu vegetaciju. "", naglasio je Neven Šimić.Također je dodao da, ukoliko ste zainteresirani za sadnice oraha Chandler, nude brzu isporuku: "".Minimalna narudžba jekoje šalju dostavnom službom, a one veće ododvozevlastitim vozilom.", naglasio je. Osim toga, svaki njihov kupac uz kupnju dobije kratke upute usmeno i na e-mail što treba raditi sa sadnicom, kako pripremiti zemlju kako bi sadnja bila što uspješnija, a zbog vlastitog iskustva u tom uzgoju, stoje vam na raspolaganju za sva pitanja i probleme.Za više informacija obratite im se na broj telefonaili mobitela. Također, upit im možete poslati i na e-mail:. Ponudu možete provjeriti u oglasu