Drage učiteljice i učitelji, upućujem vam čestitke povodom Svjetskog dana učitelja i izražavam duboku zahvalnost za vašu posvećenost i odgovornost u obavljanju važne misije u našem društvu

Ivan Anušić

Tekst i foto: OBZ

Drage, vi oblikujetenaših generacija, pružate svjetlosti nadahnjujete mlade umove. Djeca su naša budućnost, aje most koji vodi prema boljem sutra jer omogućava razvoj kritičkog mišljenja, kreativnosti i odlučivanja u svijetu koji se neprestano mijenja.kontinuirano ulaže u, potiče inovacije u obrazovanju, radi na stvaranjuza učitelje i učenike, osigurava potrebnute promiče, no osim toga prepoznaje i važnost uloge koju učitelji imaju u obrazovanju i razvoju naše djece. Zbog toga smo donijeli odluku o dodatnomučiteljima putem sustavnog nagrađivanja. To je samo jedan od mnogih načina kojima zajednički sudjelujemo u stvaranju budućih aktivnih građana naše županije.Ovo je i dan kada imamo priliku posebno se prisjetiti i čestitatičije su godine predanog rada obogatile mnoge živote i oblikovale budućnost generacija učenika., čestitao je župan