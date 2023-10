DC-a ili Marvel-a

Tekst: Luka Marijanović mag. inf.

Neovisno o tome jeste li više na strani, oko jedne se stvari svi ljubiteljimogu složiti, a to je činjenica da rijetko koji plaštem ogrnuti osvetnik budipoput omiljenog. Bilo da je riječ oili pakuvelike dominira teatrom fantastike već više od pola stoljeća, no nigdje više negoli unutar stripova. Stripova čijom se, zahvaljujući pomnoj selekciji i odabiru na temelju kvalitete,nadasve mora pohvaliti i svakom ljubitelju stripa preporučiti barem dio onoga što posjeduje.Samo oni privrženi obožavatelji viteza tame poznaju činjenicu kako Batman ima sina! U stripu od strane autora, koji je prvotno došao kao šokantno iznenađenjezahvaljujući njegovoj aferi ss vremenom prirasta srcu osvetnika te ga, preuzevši pod svoje krilo, imenuje novim robinom. Damian, kao pomoćnik svoga oca, kreće u zajedničku borbu protiv nepoznatog ubojice koji prijeti, ne samo njima, već i širem krugu junaka. Upoznajte nedaće i izazove dvojca kroz šarenilo majstorski iscrtanih grafika u sklopu prvog stripa u serijalu "".Autori suradnici donose priču o tome kako jepreuzeo ulogu mračnog osvetnika koja je svima poznata, ili barem tako mislimo? Zemlja jedan daje novi uvid u mračnu priču povezanu sa tragedijom gubitka koji motivira Brucea da postane ono čega se plaši u nadi da će isti učinak imati na sve oni koji učine zlo. Na koji je način nastao dvolični, tko je glomazni krokodil u kanalizaciji, jesu li Batmanova djela u konačnosti opravdana ili rezultiraju nečim još zlokobnijim u ovom univerzumu?Batman prokleti skreće u nešto mračniju ulicu stripova, oblikovanu prekrasnim grafikama pod autorstvom, ispunjenih melankolijom i psihološkim elementima duboko vezanih uz sâm um. Najveći Batmanov neprijatelj, na iznenađenje čitavog, biva proglašen mrtvim, no nitko nije svjestan tko ga je ubio i što se krije u pozadini te čitave priče. Batman u suradnji s vještim poznavateljem nadnaravnogkreće u potragu za ubojicom, pri čemu otkrivaju stvari za koje je možda bolje da ostanu skrivene.Od strane autoradolazi još jedan strip u nizu, no za razliku od Prokletog, u ovom stripuje itekako živ! Pušten izizlazi na slobodu i pronalazi svoj omiljeni grad u stanju kakvo nije zapamtio posljednji puta. Bivši podanici zlikovca uništili su sve što je izgradio na svoju sliku te dodatno izluđen planira put osvete. Put na kojem se nalaze, njegova ljubavnica, kao i sâm Batman… neka im je sa srećom!Kada se poznati europski strip-majstordomogne olovke, ništa drugo osim savršenstva ne dolazi u obzir. Batman u njegovoj interpretaciji doživljava daleko osobnije i emotivnije iskustvo, preuzimajući ulogu spasitelja jedne djevojčice koja zapadne u ruke. Koji plan Joker ima s djevojčicom, zašto je toliko bitno da se ona spasi i koje planove kujeispod osmijeha i šminke? Ukoliko želite odgovore, požurite u knjižnicu!Strip autoraširokog spektra specifičnih grafika koje bi se dale usporediti s radovima poznatih slikara apstraktnog ili pak djelima velikana horor fikcije poput, donosi nešto drugačije i pikantnije u svijet viteza tame. Nakon što zatvorenicipreuzmu vlast nad ustanovom,je primoran poduzeti akciju. Hoće li to rezultirati još jednom od velikih pobjeda dobra nad zlim ili ulaskom u zečju rupu istog ludila koje tamo obitava?