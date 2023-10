Jesen i knjiga

odličan spoj

temperaturno blagonaklona

17 uzbudljivih naslova

odlična literarna preporuka

tople zrake sunca

utjehu, budi, umiruje i hrani

Ivane Šojat

Šojat u Rogusu

Nebojša Lujanović

tvornice Hrvata

Aleksandar Stanković

Depra

Tri jabuke s neba pale

Narine Abgaryan

Stablo gorke naranče Jokhe al-Harthi

Milosti

Kiran Millwood Hargrave

Anatomija Dane Schwarth

Nina Lykke

Ne, ne i ne

Osmijeh kozleta

Davida Grossmana

Joanne Bator Gorko, gorko

Douglas Stuart

Mladi Mungo

Sjećanje vode

Emmi Itäranta

Putni zapisi jednog mačka

Rebecce Roanhorse, Crno sunce

Dijete prašine

Nguyễn Phan Quế Mai

Sve sami dobri ljudi Ashley Flowers

Charlotte Weitze

Rozarij

"Putni zapisi jednog mačka" / Hiro Arikawa

Tekst: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

odavno su. Još ako je jesen ovako, ovihstižu kaosvima onima koji love zadnjei uživaju u čitanju u parkovima, na promenadi, uz Dravu na plaži. Zadovoljni predloženim bit će naravno i oni kojima je draža udobnost njihova doma, kiše i hladniji dani stižu, a knjiga postaje drag prijatelj koji donosi. Jedan od takvih naslova jest i najnoviji roman naše sugrađanke, književnices kojim krećemo na ovaj put obojan vrhunskim književnim djelima.fascinantno spaja dva svijeta, dva Osijeka, suvremeni i barokni, te pripovijeda o ženama koje se i danas kao i prije gotovo tristo godina jednako bore za svoje pozicije u muškom svijetu. Mlada osječka arheologinja Angelina Pavković na životnoj je prekretnici - obožava svoj posao, ali sve drugo postalo je kolotečina. Kada na jednom osječkom lokalitetu otkrije mjesto gdje su spaljivali vještice, život joj se okrene naglavce. Zainteresira je slučaj prezimenjakinje joj Anice Pavković, posljednje spaljene vještice u Osijeku 1738…u svom se novom romanu bavi najsramotnijim i najapsurdnijim pitanjem – jesmo li mi naši? U bijegu od rata jedna obitelj iz Srednje Bosne svoj privremeni dom pokušava graditi u Zagrebu. Majka, seka, dida i dvanaestogodišnji dječak suočavaju se s mrzovoljom novih susjeda i težinom egzistencije osuđene na humanitarnu pomoć, sve dok jednoga dana majka ne savlada administrativne „rupe“ i suvereno zasjedne na čelo –! Ovo je roman koji unatoč svemu završava smijehom, u kojem protagonisti ostaju svoji, koji priča životnu priču.Poznati novinar i voditeljgodinama boluje od depresije, a sada je odlučio progovoriti o svojoj borbi. Kombinirajući prozne zapise i poeziju napisao je dojmljivu, hrabru i za hrvatsko društvo izuzetno važnu knjigu jer su mentalne bolesti poput depresije još uvijek golemi društveni tabu i tema o kojoj se teško progovara. Kako je prvo izdanje u cijelosti rasprodano, njegova odluka da objavi knjiguda bi pomogao drugim ljudima, i više je nego ispravna odluka.bajkovit je živopisan romankoji očarava neobičnim sudbinama svojih junaka, žilavih Maranaca. Kroz desetljeća su plakali i radovali se zajedno, i taman kad su bili svedeni na tek nekolicinu uvelih staraca, jedna im je nesvakidašnja ljubavna priča vratila i radost i mladost. Jednog se dana, misleći da ima neizlječivu bolest, pedesetosmogodišnja udovica, udobno smjestila na jastuke, prekrižila je ruke na prsima, duboko udahnula i zatvorila oči. Bila je uvjerena da će umrijeti, ali dok je čekala da joj duša prhne put nebesa, na vratima joj se iznenada pojavio – ni manje ni više nego – prosac…, ganutljiva je obiteljska priča koja skida veo s arapskog prostora i tradicija kojima je snažno obilježen. S puno suosjećanja, u romanu se nelinearno raspetljavaju priče različitih, a glavnoj junakinji bliskih žena. Mlada Omanka Zuhur tek je pristigla na studij u London. Dolaskom na britansko sveučilište ona odjednom uranja u dinamičnu studentsku zajednicu, sklapa prisna prijateljstva, ali snažan osjećaj kajanja, boljka iz njezine prošlosti, ne da joj mira…Predivno napisan, poetičan i potresan, romanbritanske autoricepriča je temeljena na istinitim događajima na malom otoku na sjeveru Norveške gdje je u sedamnaestom stoljeću devedeset i jedna osoba spaljena na lomači. Svih četrdeset ribara iz Vardøa, sela na zabačenom arktičkom otoku, poginulo je u divljem bijesu mora i, dok na obalu izvlači njihova smrskana tijela, Maren Bergensdatter zna da žene od sada mogu računati samo na sebe. Povjerenik Absalom Cornet, Škot koji na otok dolazi po nalogu norveških vlasti, na glasu je kao neumoljiv tragač za zlom i bezbožnošću, lovac kojemu nije pobjegla nijedna vještica…Hazel Sinnett dama je iz škotskog visokog društva čiji je životni put iscrtan još od rođenja. No ona ga želi promijeniti i postati kirurginjom. Štoviše, želi pronaći lijek za rimsku groznicu koja je prije nekoliko godina harala Edinburghom, za sobom ostavljajući na desetke tisuća žrtava, i koja se, kako se čini, iznova vratila. Jack Currer siromašan je mladić koji noći provodi radeći kao kradljivac tijela, a dane kao pomoćnik u kazalištu. Njegov je jedini cilj preživjeti u gradu u kojem je suviše lako umrijeti. Kako će se njihovi putevi spojiti saznajte u psihološkom trileruNorveška autoricau svom zapaženom romanuna briljantan način, duhovito i satirično, secira narcističko društvo u kojemu živimo i uz pomoć svojih manjkavih likova otkriva nam metodom zrcaljenja nas same. Ingrid kuha, pere, čisti, radi, brine, održava… Jan šuti, klima, povlađuje, prihvaća, izbjegava, balansira… Hanne bježi, kontrira, sumnja, zdvaja, odustaje, isključuje… Obitelj, posao, brak. Što kad svatko od njih troje kaže svom dotadašnjem životu po jedno ne: Ne, ne i ne! Što će se dogoditi kada odbacimo društvene maske?Romanjednog od najboljih suvremenih pisacanapisan je iz perspektive četiriju glavnih likova od kojih svaki skriva mračnu tajnu. Pripovijedajući o sebi, Šoš, Uri, Kacman i Hilmi pletu gustu i napetu priču o izdaji i krivnji, ljubavi, ljubomori i prijateljstvu, ratu i miru, o tankoj liniji između života i priča te o nadi koja uporno klija i na mjestima koja su svi zaboravili. Napisan poput labirinta, Osmijeh kozleta čitatelje mami u duboki emocionalni bezdan u kojem se glavni likovi usred izraelsko-palestinskog sukoba pokušavaju izboriti za normalan život.Prva se ludo zaljubila, a ljubav ju je otjerala u ludilo. Druga je čitavog života strepila i na mračnome tavanu prinosila zavjete okrutnom, ćudljivom bogu. Treća je bježala iz sna u san, vječito gladna, napuštajući i vraćajući se samo da nestane ponovo. A četvrta, ona najmlađa, njihove je priče odlučila skupiti i otvoriti skrovišta u kojima su se skrivale. Upletene u veličanstvenu proznu pletenicu romana, njihove četiri sudbine progovaraju o svijetu koji žene pokušava sputati, ali u kojemu se one, usprkos boli i pogaženim nadama, ne prestaju boriti za vlastiti prostor slobode.Mungo i James, protestant i katolik, dvojica dječaka odrastaju u siromašnom glasgowskom predgrađu. Oni za koje se očekuje da budu zakleti neprijatelji, zbližavaju se i utočište pronalaze u Jamesovom golubinjaku. Iako svjesni da ih okolina neće prihvatiti, dječaci se naivno zaljubljuju sanjareći o životu bez skrivanja. Prijateljstvo koje se pretvara u ljubav iskupljuje dotad pretrpljeno nasilje.napisao je maestralan roman, napeti triler u kojem strepimo i navijamo da jedan dječak izvuče živu glavu.nevjerojatno je emotivna i iskrena priča o brutalnom nasilju i uništenim obiteljima.Nakon Stoljeća sumraka svijet više nije onakav kakvim ga znamo. Oluje su raskomadale kontinente, polovi se otopili, a kineski Novi Qian zavladao je Skandinavijom. Nakon ekoloških katastrofa izazvanih naftnim ratovima, najdragocjeniji je resurs voda – vodni se zločin stoga plaća glavom. U tom posttehnološkom svijetu sedamnaestogodišnja Noria Kaitio postaje majstorica čaja – što je ugledna pozicija koja nosi veliku odgovornost i prati je dobro čuvana tajna: znanje o izvorima svježe vode. U svojem prvom romanu,, finska spisateljicagovori o svijetu koji je nastao kao posljedica naših krivih izbora.Svjetski bestseleročarao je čitatelje diljem svijeta. Naizgled jednostavna i ispripovijedana s nježnošću i humorom, Nanina priča je priča o dobroti, odanosti, hrabrosti i zahvalnosti, koja pokazuje kako geste ljubavi, male i velike, mogu promijeniti naše živote. Nana je Satoruov mačak jednako koliko je i Satoru Nanin čovjek. No Satoru mora pronaći novi dom za mačka pa njih dvojica kreću na put…Nadahnut civilizacijama pretkolumbovske Amerike i utkan u priču o nebeskim proročanstvima, političkim intrigama i zabranjenoj magiji, roman, najavljuje novu generaciju epske fantazije. U svetom gradu Tova, kojim vlada odabrani krug Sunčevih Svećenika, zimski suncostaj vrijeme je slavlja i obnove, no ove se godine, nakon četiri stoljeća, poklapa s rijetkim nebeskim događajem, pomrčinom Sunca. Iz udaljenog se grada prema Tovi kreće brod pod vodstvom kapetana Xiale koji ima samo jedan zadatak - prevesti neobičnog putnika u Tovu prije suncostaja.priča je u kojoj se prošlost i sadašnjost isprepliću do neslućenih razmjera, otkrivajući krvavu brazdu među kulturama, rasama i jezicima.donosi nam potresan, ali i uzbudljiv antiratni roman o ljubavi i oprostu. Smješten u Vijetnam, roman nas vodi u živote nekolicine likova na kojima je rat ostavio dubok trag. No, koliku je cijenu svatko od njih spreman platiti da dobije odgovore za kojima žudi?natjerat će vas da se zapitate na što su sve spremni vaši susjedi kada misle da ih nitko ne promatra. U fantastičnom debitantskom romanu voditeljice popularnog true crime podcasta Crime Junkie, jedna će novinarka, godinama progonjena neriješenim umorstvom svoje prijateljice iz djetinjstva, na površinu izvući mračne tajne svog rodnog grada. Poput bombe odjeknut će vijest kako se u susjednom gradu dogodio zločin koji neodoljivo podsjeća na onaj otprije dva desetljeća…Roman jedne od najinovativnijih danskih spisateljica današnjice,, kroz šest nas naraštaja vodi u istraživanje kontinenata, prirode, biljnih i životinjskih vrsta, rodnog identiteta, obiteljskih odnosa, klimatskih promjena i vječnog pitanja nastanka života na planetu.je spoj fikcije i magičnog realizma koji će vas ostaviti bez daha dok uranjate u tajne botanike, genealogije i neobične, ali i teške sudbine protagonista. 