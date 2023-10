dima

onečišćenja zraka

nema nastave

neće raditi

Stožer Civilne zaštite Osječko-baranjske županije

kakvoći zraka

snažan vjetar

Antunovcu, Ivanovcu, Ernestinovu, Šodolovcima i Laslovu

Poljoprivrednoj i veterinarskoj školi

Čepinu, Čepinskim Martincima, Vuki, Beketincima i Vladislavcima

Poljoprivrednoj i veterinarskoj školi Osijek

nema

Zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar",

lokaliziran

aktivno gašenje požara

natapanje površina

Zbogi mogućegod požara u tvornici za preradu plastike na Brijestu, u utorak, 5. listopadau pet osnovnih i jednoj srednjoj školi. Tvrtke u Industrijskoj zoni AntunovacPreporuku o obustavi rada u Industrijskoj zoni Antunovac izdao je. Poručuju također – jutro je pametnije od večeri, a tada stižu i informacije ou mjestima južno od Osijeka, kamo je na mahove inosio gusti dim s požarišta.Nastave neće biti u osnovnim školama ute u osječkoj. Odluka je stigla iz Upravnog odjela za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije, kojii se na taj korak odlučio u dogovoru sa Stožerom civilne zaštite.U tim osnovnim školama rad je privremeno obustavljen već u srijedu ujutro, a učenici su ostali kod kuće i u, no oni bi se u četvrtak trebali vratiti u klupe.Nastava se, prema preporuci, zbog neposredne blizine požarištu, neće odvijati ni u. Tijekom večeri su stigli rezultati mjerenja kakvoće zraka u središtu Osijeka i na Brijestu, gdje je izbio veliki požar plastike – kako se pokazalo, na tim punktovima onečišćenja zrakaMjerenje je u Brijestu te na središnjem osječkom Trgu Ante Starčevića provela mobilna ekipa zagrebačkogizvijestili su u srijedu navečer županijski i osječki gradski Stožer Civilne zaštite.Požar, koji je u srijedu poslije ponoći, buknuo na otvorenom deponiju plastike osječke tvrtke "Drava international"je poslijepodne i pod nadzorom je. No, prema informacijama osječkih vatrogasaca još je u tijeku, kao is plastikom. Vatrogasci su na požarištu ostali dežurati cijelu noć.Valja dodati da su radnici tvrtke "Drava International" koji inače žive u kontejnerima u tvorničkom krugu evakuirani te su privremeno smješteni u dvorani "Jug 2" koju je ustupio grad Osijek. Riječ je o 115 inozemnih radnika.Grad je radnicima osigurao krevete, zaštitara tijekom noći, internet, stolove i stolce za objedovanje, a Crveni križ im je osigurao hranu. Nitko od njih nije zatražio liječničku pomoć, izvijestili su iz osječke Gradske uprave.