izuzetno talentirane i kreativne kantautore

1. Festivalu glazbe “Glas kantautora” Zadar 2023.

Polivalentnoj dvorani Providurove palače

Davor Petrović i Vesna Benić

Iva Rogić

U svijetu glazbe takvi autori vrlo su cijenjeni. Prisjetimo se npr. kanadskog kantautora Leonard Cohena, ili trenutno popularnog američkog kantautora i multitalentiranog glazbenika Ryan Adamsa, izjavila je Rogić i najavila na samom početku kako će svi posjetitelji moći uživati u njihovim interpretacijama, live akustičnom nastupu u više kombinacija solo koji će sami sebe prati na jednom od harmonijskih instrumenata, u duo kombinaciji ,trio kombinaciji i u kombinaciji kvartet

Stihovi i Note

Mateja Miočić

Luka Brala

Gloria Krizman

Vesna Benić

Davor Solanović

Ostavljaj me polako

Karlo Miličević

Akvarel

duo DomiNika

Dominik Došen

Nika Došen

Petar Nižić&BackBeat

Lana Škrgatić Puž

Antonija Gospić

Krešimir Krnic

Damir Krajačić Kraya

Dražen Čuturić

Stipe Šarić

Ninna Viguc&E-H-O

Mario Padelin

Elkan Petrov

Sonja Agata Bišćan

Damir Vujčić

Gradu Zadru, Zadarskoj županiji, TZ grada Zadra, Općini Preko, Općini Kali, Općini Pašman i Općini Tkon

Ivom Rogić

Mladenki Mašini

Saši Miočiću

Bojanu Bogdaniću

Hrvoju Mavri

Da i u Hrvatska također imato se moglo poslušati i vidjeti na međunarodnomkoji se uspješno održao 28. rujna u. Ukupno 13 kantautora, entuzijasta vrhunskih glazbenika i interpreta ostavili su veliki dojam na posjetitelje i dokazali da kantautorima na hrvatskoj glazbenoj sceni itekako pripada još više prostora da prezentiraju svoja autorska djela.Ravnatelj festivalaumjetnička ravnateljica festivala istaknuli su kako im je i bio cilj kroz ovaj festival u Zadru kantautorima omogućiti kako bi njihov autorski rad došao što više do izražaja i šireg broja slušatelja.U uvodnoj riječi voditeljica programaizjavila je kako je prvenstveno cilj festivala promicati vrijednost kantautorskog stvaralaštva. -To se i obistinilo. Svojim izuzetno glazbenim talentom i interpretacijama ostavili su veliki dojam na posjetitelje festivala. dok su organizatori festivala udruga “” već sada najavili da će i dalje nastaviti njegovati kantautorsku scenu u Hrvatskoj, razvijati svijest o vrijednost koja s pravom pripada kantautorima naglasivši da se vrijednost njihovog autorskog rada ne mjeri po posjećenosti ili po broju publike.Od ukupno 13 kantautora stručni ocjenjivački žirizadarska kantautorica i glazbenica,kantautor i vokal zadarske grupe Kanela iprof. glazbene kulture i umjetnosti koja uz posao u školi muzicira u dva benda svira bubnjeve i pjeva back vokale odlučili su dodijeliti nagrade. Zadatak je bio težak ali odradili su ga profesionalno i odgovorno i što je najbitnije pokazali su da nisu bili pristrani s obzirom na to da su na festivalu nastupala i dva kantautora iz Zadra kazala je umjetnička ravnateljicaNagradu za najbolji tekst osvojio jeiz Osijeka za pjesmu “” a uz piano ga je pratio. Davor pjeva u vokalnom sastavuza koji piše autorsku glazbuNagradu za najbolju glazbu osvojili su vokalno instrumentalniiz Zagreba za pjesmu „Sanjam“.magistar je glazbene pedagogije dok jematurirala flautu u klasi V. Hajdin, prof. savjetnice, i solo pjevanje u klasi V. Badrov, prof. mentorice u glazbenoj školi Blagoja Berse, u Zagrebu. Na međunarodnom 10. Festivalu duhovne glazbe Svjetlost dolazi 2022. godine s autorskom skladbom „Prijatelj“ osvojili su nagradu za najbolju glazbu. Pjesmu „ Sanjam” Nika i Dominik Došena izveli su uz pratnju Filip Kneževića.Nagradu za najbolju interpretaciju osvojio jeiz Splita za pjesmu “Sve što imam”. Petar Nižić autorske pjesme producira i piše u svom kućnom studiju uz pomoć suradnika. Iza njega stoji mnoštvo svirki u acoustic izdanjima duž cijele Dalmacije. Osim što je glazbenik i profesionalni je vojnik i član HRM i kao gost na koncertima Orkestra HRM-a. Kantautora Petra Nižića na pozornici je pratio Miran Zidić na kontrabasu, Joke Sorić na elektro akustičnoj gitari i Duje Buble na cajonu.Nagradu Glas kantautora osvojila jeiz Zagreba sa skladbu “Samo u tami”. Lana je svestrana vrhunska umjetnica, multiinstrumentalistica, svira saksofon flaute i klavijature. Profesorica je glazbene kulture u ''The American International School of Zagreb'' Lana je pratila Tea Mišković na bas gitari i Ivan Puža na cahonu.Festivalske statue koje su im se tom prigodom uručile s motivima mora i poznatog zadarskog zalaska sunca u tehnici fuzije stakla izradila jestaklarica i puhačica stakla Muzeja antičkog stakla Zadar (MAS).Od ostali kantautora nastupali suiz Zagreba s pjesmom “Valcer a ne blues”,iz Zagreba s pjesmom “Nevera”,iz Zagreba s pjesmom “Morski akvarel”,iz mjesta Rakitno, BiH s pjesmom “Bal pod maskama”,iz Zagreba s pjesmom “Putujem”,iz Zadra s pjesmom “Ne budi me (uzmi me dok spavam),iz Zadra s pjesmom “Zadarsko jugo”,iz Zagreba s pjesmom “Na tren” iiz Splita s pjesmom “Da te nisu susreli”.Organizatori udruga "" ovim se putem zahvaljuju pokroviteljima festivalate sponzorima Maraska d.d. Kraljevski vinogradi d.o.o. Sarag d.o.o. Nasadi d.o.o. Ilirija d.d. i Frizerskom salonu Ko te šiša. Također zahvaljuju se na još jednoj lijepoj suradnji skoja je bila u funkciji voditeljice festivalskog programa, inspicijentici, posebnoza mix pultom,za fotografije iREC produkcija.