biljnih otpadaka i korova

od 1. svibnja do 31. listopada

od 1.990 do 19.900 eura

od 260 do 1.990 eura

podsjetili su da se zabranjuje spaljivanjena poljoprivrednom zemljištutekuće godine.Za izazivanje požara novčane kazne su u iznosu, a kazna zatvora do 60 dana. U slučaju nehaja novčane kazne su. Uz kazne predviđene Zakonom o zaštiti od požara odredbe Kaznenog zakona predviđaju i kazne zatvorom od šest mjeseci do 5 godina za dovođenje u opasnost života i imovine uzrokovane požarom. Ako su ova djela učinjena iz nehaja, kazne su do tri godine zatvora.