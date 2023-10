Marin Županović

sjajnoj formi

Paraatletskom mitingu Vinkovci 2023

četiri puta je rušio državni rekord

prvo mjesto

22,60

23,77

23,87

24,22

Imamo konstantu, to je najvažnije. Dižem se s daljinama što me posebno veseli, a tehniku stalno usavršavamo. Zak (Zoran Tadić, op.a.) me konstantno ispravlja i to zaista odlično funkcionira. On i Krešimir Dumančić su bili uz mene i u nedjelju, naprosto se sada sve posložilo u jedan pravi mozaik. Vidjet ćemo dokle možemo ići. Nadam se da ćemo nastaviti u ovom ritmu

AK Slavonija Žito

vrlo marljivo

odličnu formu

Sve sam odradio jako dobro od samoga početka, ispravljajući uočene pogreške u tehnici. Mogu reći da se upornost zaista isplatila. Daljine su u odnosu na prošlu godinu „skočile“ u nekom prosjeku čak za šest metara, sada je to već respektabilno. Napredak je vidljiv u svakom smislu. Ostala su mi još dva natjecanja: Zagreb Open za dva tjedna i to je WPA natjecanje međunarodnog karaktera i boduje se za svjetsku rang ljestvicu, a nakon toga idem na zaostali miting u Rijeci koji je trebao biti održan još na proljeće.

Opet jepokazao da je ui da mu je rušenje i postavljanje novih rekorda naprosto već postala navika. Na, održanom u nedjelju na pomoćnom terenu stadiona Cibalije, čaku bacanju koplja u svojoj kategoriji F 54! Dakako da je pritom osvojio ijer je naprosto nedostižan za konkurente na domaćoj razini.Dosadašnji najbolji rezultat, kojega je također postavio Marin, iznosio jeiz lipnja ove godine. U Vinkovcima je Županovićev prvi hitac bio 23,45 metara, dakle odmah rekordni i nagovijestio je još jedan odličan nastup. Drugi je završio na, treći je bio još boljii onda su uslijedila dva „nešto slabija“ (23,53 i 23,31) da bi u šestoj seriju dosegnuo krajnjih, rekao je hrvatski rekorder.Članje od samoga početka ove godinetrenirao, a na natjecanjima je pokazivao, što potvrđuju i ostvareni rezultati.