završetka radova

Vinkovačka cesta

od kružnog toka Đakovština do Dunavske ulice u Osijeku

privremena regulacija prometa

otvaranja završene dionice

zapadna kolnička traka

tramvajskoj liniji br. 2 (voze autobusi) ​​i autobusnim linijama br. 6 i 7

otvara

S tim u svezi GPP od srijede vraća svoje linije prometovanja na ustaljenu trasu prema sljedećem:

- tramvajska linija br. 2 (voze autobusi): BIKARA – TRG LJ. GAJA – UL. HRVATSKE REPUBLIKE:

- autobusna linija br. 6: IVANOVAC – TVRĐAVICA:

- autobusna linija br. 7: DRINSKA – USKE NJIVE – DRINSKA:

Zbogna demontaži postojećeg i izgradnji novog kolosiječnog sustava u Ulici, zapadna strana na dionici, dionica D16 (Županijska-Dunavska), od 3. se listopada do 15. studenog 2023. na predmetnoj dionici uspostavljau ciljuprojekta Modernizacija tramvajske pruge i tramvajskih stajališta, sukladno Prometnom elaboratu, Privremena regulacija prometa tijekom izvođenja radova modernizacije tramvajske pruge i tramvajskih stajališta-dionica, dionica Vinkovačka cesta od km 0+006,00 do km 0+545,00.S tim u svezi, dana 3. listopada 2023. u 20:00 sati, otvara se za prometu Ulici Vinkovačka cesta na dionici od kružnog toka „Đakovština„ do Dunavske ulice, te se u gore navedenom razdoblju na predmetnoj dionici organizira dvosmjerni promet.Obavijest putnicima o preusmjerenjima na, zbog otvaranja ​​zapadnog traka Vinkovačke ulice za sav promet.U utorak 3. listopada 2023. godine u 20:00 sati za sav se prometzapadni trak Vinkovačke ulice za dvosmjerni promet.od kružnog toka na Vinkovačkoj ulici ponovno se koriste stajališta Mačkamama istok, Đakovština istok (tramvajsko stajalište), Autobusni kolodvor, Željeznički kolodvor, Dunavska zapad, Mačkamama zapad. Ukida se privremeno stajalište u Gundulićevoj ulici.ponovo se koristi stajalište Dunavska zapad te se ukida privremeno stajalište u Prolazu A. Slavičeka.ponovo se koriste stajališta Đakovština zapad, Dunavska zapad i Mačkamama zapad te se ukida privremeno stajalište u Prolazu A. Slavičeka