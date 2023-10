Fakultetu primijenjene matematike i informatike Sveučilišta u Osijeku

međunarodna konferencija 27th Young Statisticians Meeting (27th YSM)

Tekst i foto: Nenad Šuvak

Naod 29. rujna do 1. listopada 2023. održana je. Radi se o godišnjem susretu s dugom tradicijom u čijoj organizaciji sudjeluje pet europskih zemalja:Ciljevi konferencije suiz suvremenih područja statistike i podatkovne znanosti te poticanje međunarodne i međusveučilišne suradnje mladih istraživača iz naše regije. Posebna pažnja posvećuje sena samom početku istraživačke karijere, no svi znanstvenici koji u svom radu razvijaju ili koriste statistiku i podatkovnu znanost imaju priliku sudjelovati na predavanjima i u diskusijama o otvorenim problemima iz suvremenih područja statistike i podatkovne znanosti.Konferencija održana na Fakultetu primijenjene matematike i informatike okupila je oko, mahom mladih istraživača. Održano je 13 iznimno kvalitetnih polusatnih predavanja s temama iz širokog spektra: od matematičke statistike, pa sve do primijene statistike i podatkovne znanosti na tržištima energenata, biomedicini i društvenim znanostima.Konferencija je održana uz značajnu potporu Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka, Turističke zajednice grada Osijeka, Državnog zavoda za statistiku, agencije za istraživanje tržišta i javnog mnijenja Ipsos te Fakulteta primijenjene matematike i informatike.