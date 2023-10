Osječani

veliko srce

prevencije nestanka djece

450

lijevoj obali Drave

Find me 2023.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka

Missing Children Europe

Grada Osijeka

veću svrhu

1535 kilometara

Nadmašena očekivanja

Utrka je nadmašila sva naša očekivanja! Hvala svima na odazivu i svakom koraku! Na licu mjesta se prijavilo više od 150 sudionika, a najmlađi među njima bila je beba od 8 mjeseci. Najstariji sudionik imao je čak 77 godina! To govori da zaista sve generacije žele osvijestiti potrebu o prevenciji nestanka djece i drago nam je da je to odjeknulo kroz Find me utrku!

Bajke u digitalnom svijetu

Centar za sigurniji internet

Nacionalni pozivni centar za nestalu djecu

116 000

Proteklog vikendasu pokazali da imaju, ali i želju da ukažu na važnostu Hrvatskoj. Zato je njih više od, odraslih i djece, u nedjelju nasudjelovalo u utrcikoju je po prvi put organiziraouz potporu organizacijei pod pokroviteljstvomOva utrka nije bila kompetitivnog karaktera jer je naime imala- zajedno s koracima svih sudionika, kroz hodanje, trčanje i joggiranje, cilj je bio prikupitina zadanoj trasi simbolizirajući broj nestale djece u Hrvatskoj u 2022. godini. Riječ je o djeci koja su se udaljila od obiteljskih domova ili su pobjegla iz ustanova, a s kojima Centar provodi niz preventivnih aktivnosti u zajednici kao vodeća organizacija civilnog društva koja se bavi djecom s rizikom u ponašanju i savjetovanjem njihovih obitelji.- rekli su organizatori iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu koji je nedavno osvojio Hrvatsku veliku nagradu sigurnosti za projekte “” iDjelujući kaoputem harmoniziranog broja, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu pruža podršku djeci, roditeljima i skrbnicima u situacijama kada dijete nestane, bježi od kuće ili institucije, kada drugi roditelj odvede dijete u stranu državu, kada je dijete u migraciji bez zakonskog zastupnika ili je žrtva trgovine ljudima. Stručnjaci Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u takvim situacijama putem navedene linije pružaju podršku i korisne informacije kako bi se dijete pronašlo i vratilo na sigurno.Utrka Find me 2023 odvila se uz pokroviteljstvo Grada Osijeka te uz podršku Kandita i Jamnice, a svoj doprinos dali su i Tržnica d.o.o., Unikom i tvrtka Parangal.