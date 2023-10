Rukometaši Osijeka

Teška utakmica, kakvu smo i očekivali. Prvih 25 minuta držali smo se svega što smo dogovorili i pripremali. To je sad već četvrta utakmica s oscilacijama, znači da je problem u nama. Čestitke Karlovcu na borbenosti, ovo su dva bitna boda za njih. Mi moramo krenuti dalje, nastaviti raditi i čekati nove bodove. Pripremali smo se na 3 – 2 – 1 obranu koju oni igraju jedini u ligi. Svi zajedno smo izgubili, trebamo analizirati sve četiri utakmice da vidimo gdje to griješimo

Tekst i foto: RK Osijek

upisali su svojna gostovanju. U sklopu 4. kola Paket24 Premijer lige-Lige A, uspješniji je bio domaćin izkoji je slavio s 28:25.Sjajno su otvaranje imali Osječani u dvorani Mladost na Rakovcu.zabio je prva dva pogotka, abrzo su pomogli da se vodstvo popne na 5:3. I dobro je to izgledalo, bila je Verajina momčad dosta, a do 24. minute uspjela je doći na +5. No, samo minutu kasnije krenulo je buđenje domaćina. Zaredali su Karlovčani baš pet pogodaka i poravnali na 13:13. Do isteka prvog dijela susreta pogodili su još, pa se u svlačionice otišlo s 14:14 na semaforu.Početak drugog poluvremena donio je sličnu sliku – igralo se gol za gol, sve do 40. minute kada se Karlovac počeo rezultatski odvajati. Ubrzo su se izabraniciodvojili na 20:17, i iako su Osječani odmah došli na minus jedan, domaćini nisu tako lako puštali svoju prednost. Održavali su razliku od dva-tri pogotka, a bijelo-plavi sastav, unatoč svim naporima, nije to uspijevao sustići. Konačan rezultat (28:25) postigao je Karlo Vašarević u posljednjoj minuti ogleda.“, izjavio je trenerpo završetku susreta.Najbolji je strijelac u Verajinom kadru sa osam pogodaka biokoji je također podijelio svoj komentar utakmice.“, objasnio je Osijekov desni vanjski.Uz, istaknuli se ikoji se šest puta upisao u strijelce, kao ikoji je zabilježio četiri pogotka i pet asistencija.Pred prvotimcima Osijeka sada su dva zahtjevna ogleda. Već u petak dočekuju momčad Zagreba, a sljedeću će srijedu u goste Sesvetama.