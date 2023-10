MNK Osijek

Tekst i foto: MNK Osijek

Kao što sam naslov kaže, a da vas ne zbuni,je pobjedom na kultnomizboriou 2. kolu 1. HMNL. Upravo je to dvorana u kojoj su osječani prije dvije sezone zaključili kvalifikacije za povratak u elitno društvo, a sinoć nastavili u istom tonu. Hrabra igraokrunjena je sa četiri pogotka u mreži domaće Crnice. Povratnik u bijelo plavi dresje nakon prvog pogotka u domaćoj utakmici nastavio zabijati te je tako u ovoj utakmici došao i do svog prvog hat trick-a, a u golijadi mu se svojim prvim zgoditkom pridružio i novi brazilac u osječkim redovimaVeć nakon prvih par minuta idomaćim igračima bilo je jasno da se Osijek nije došao samo braniti te je nizom prilika nagovijestio da bi ovo mogla biti. Svakako treba napomenuti da su oba vratara dala veliki obol u kreiranju rezultata. Crnica je prva povela, ali se nije dugo trebalo čekati da, kasnije će se pokazati jedina dva strijelca Osijeka, režiraju prvi gol, a nedugo zatim i preokrenu rezultat te se na poluvrijeme odlazi rezultatomKao što je bilo očekivano početkom drugog poluvremena domaći su krenuli sa pressingom koji je zaustavljen obranamana golu Osijeka te odličnim timskim angažmanom svakog igrača bijelo plavih. Nakon što su osječani mogli povisiti vodstvo domaća Crnica se odlučuje za taktiku golmana-igrača što im donosi gol i smanjenje razlike. Kako ipak nebi bilo napeto svoj prvi gol zabija, a pred kraj susreta domaći su uspjeli zabiti još jedan gol te je konačni rezultat 3:4 i velikaValja napomenuti kako nisu svi mornari panonske mornarice bili u mogućnosti otputovati na utakmicu te su tako priliku dobili mlađi igrači kojima je to bio i debitantski nastup u najelitnijem razredu malonogometne lige, a koji su tu priliku pod kormilom trenerai podrškom kapetanaiskoristili i pokazali da se na njih može i mora računati.Sada slijedi, a sljedeću utakmicu naši bijelo plavi mornari igraju pred svojom publikom na Zrinjevcu 13. ili 14. listopada kada im u goste dolazi, a novom pobjedom uz podršku vjernih navijača osječani bi se odvojili od donjeg doma i zakoračili prema najuspješnijoj sezoni i doigravanju.