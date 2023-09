Severinin koncert

Nisam bila 12 godina u Osijeku, ali koliko vidim, ljubav ne samo da nije splasnula, nego se širi i na djecu onih koji su mi dolazili na koncerte dok su bili djeca. Drago mi je da su na koncert došli ljudi iz raznih gradova – Splita, Sinja, Budimpešte, Beograda i žao mi je što nismo bili u mogućnosti organizirati termine za još koncerata, ali obećavam Osijeku da ću doći uskoro ponovno, kao i svima koji su došli iz drugih gradova – da ću doći uskoro i u njihove gradove

Tekst: Vedrana Vasić

Foto: Matea Smolčić Senčar

Dugoočekivaniu Osijeku, prema riječima organizatora, izazvao je toliki interes da je dvorana 'Gradski vrt' nekoliko dana zaredom mogla biti, no Severina već godinama svoje poslovne aktivnosti organizira prema privatnima, odnosno prema svome sinu… No, za sve one koji su imali sreće na vrijeme osigurati svoje ulaznice za ovu, Severina je priredilakoji će im još dugo ostati u sjećanju.''. – izjavila je Severina.Nesvakidašnja euforija koja se danima prije na društvenim mrežama stvorila oko repertoara, koji je Severina na zanimljiv način djelomično prepustila izboru publike, naslućivala je kako će ovo bitiSeverininih koncerata, što se pokazalo i točnim.Na repertoaru se našlo prekoSeverininih hitova, poput 'Tvoja prva djevojka', 'Brad Pitt', 'Uno momento', 'Italiana', 'Moja štikla', 'Gas, gas', ''Tridesete', 'Imaš pravo', 'Kao', 'Moja štikla', 'Dobrodošao u klub', 'Rođeno moje', 'Virujen u te', uključujući i one pjesme koje je Severina sama napisala, poput 'Prijateljice', 'Pogled ispod obrva', 'Ostavljena', 'Šta me sad pitaš šta mi je', 'Mili moj', 'Ja samo pjevam', 'Djevojka sa sela', 'Ante'... Sve one, ali i mnoge druge, odsvirane su pratnji pratećeg orkestra, koji je, posebno za ovu priliku bio proširen, pa je tako osječka publika imala prilike uživati i u zvucima tamburice, violina, truba...Baš kako je i najavila, Severina je ovim koncertom '''' svih 12 godina razdvojenosti s osječkom publikom.