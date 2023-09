G

r

a

d

s

k

e

č

e

t

v

r

t

i

T

v

r

đ

a

b

o

g

a

t

p

r

o

g

r

a

m

Četvrtak , 28. rujna 2023.

9:50 sati

12:00 sati

12:15 sati

16:00 sati

17:30 sati

Petak , 29. rujna 2023.

10:00 sati

10:30 sati

11:00 sati

12:00 sati

12:25 sati

15:00 do 17:30 sati

15:00 do 17:30 sati

17:00 do 20:00 sati

17:00 do 19:00 sati

14:30 sati

17:00 sati

17:15 sati

17:45 sati

18:30 sati

20:00 sati

Subota , 30. rujna 2023.

7:00 sati

10:00 sati

11:00 sati

18:00 sati

Nedjelja , 1. listopada 2023.

10:00 sati

16:00 sati

17:00 sati

18:00 sati

20:00 sati

[klik za uvećanje]

Proslava danabit će uz- Edukativna radionica Unikoma Eko City legosi, OŠ Vijenac- Obilježavanje 200. godišnjice rođenja oca domovine – Ante Starčevića, Državni Arhiv Osijek- Edukativna radionica Policijske uprave Osječko-baranjske Biciklirajmo biciklističkom, OŠ Vijenac- Radionica za djecu Legići na sceni, Gradska četvrt Tvrđa (Vijenac Ivana Meštrovića 26f)- Natjecanje u belotu, Caffe bar Mursa- Izložba pod svodovima Državnog arhiva Osijek Prizori s ljetovanja (izložba je otvorena do 1.10.)- Sportski dan Osnovne škole Vijenac - sportska natjecanja učenika- Svečana sveta misa povodom Dana policije i proslave crkvenog goda sv. Mihaela arkanđela, crkva sv. Mihaela arkanđela, Tvrđa- Predstavljanje Učeničke zadruge Vijenac, OŠ Vijenac- Podjela rođendanske torte u slastičarnici Petar Pan, Tvrđa- Izložba: Vremeplov Ekonomske i upravne Škole Osijek - 130 godina postojanja, Ekonomska i upravna škola Osijek- Dan otvorenih vrata Muzeja Slavonije Osijek, slobodan ulaz- Dan otvorenih vrata Arheološkog muzeja Osijek, slobodan ulaz- Izložba djece polaznika likovno-edukativnih radionica za djecu Waldingerionica - (Da samo znate) što smo radili prošlog ljeta... (slobodan ulaz do 1.10.2023.), Galerija Waldinger- Samostalna izložba Ghassana Abulabana - Waves of Time: An Ode to Arabian Heritage... (slobodan ulaz do 1.10.2023.), Galerija Knifer- Natjecanje u kuhanju fiša – ispred Udruge HVIDRA- Odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima uz otvorenje izložbe fotografija - Hrvatski branitelji s Vijenca u obrani Hrvatske, Gradska četvrt Tvrđa (Vijenac Ivana Meštrovića 26f)- Svečana sjednica Vijeća Gradske četvrti Tvrđa uz nastup DV Stribor, OŠ Vijenac, TEEN zbor Instituta za zborsku glazbu Polifonija, Gradska četvrt Tvrđa (Vijenac Ivana Meštrovića 26f)- Predstavljanje Udruga: Udruga braniteljica Osječko-baranjske županije, Udruga Paleta suvenira, Makedonsko kulturno društvo Braća Miladinovci Osijek, NRRK Esseker, Regionalni etno centar - Gradska četvrt Tvrđa (Vijenac Ivana Meštrovića 26f)- Središnja svečana sveta misa povodom proslave crkvenog goda sv. Mihaela Arkanđela i Dana Gradske četvrti Tvrđa, crkva sv. Mihaela Arkanđela, Tvrđa- Koncert Vokalnog ansambla Brevis, ispred Kulturnog centra Osijek- Natjecanje u sportskom ribolovu NRRK Esseker, lukobran Zimske luke- Vođeni turistički obilazak Tvrđe: Tura kroz povijest Tvrđe, polazak na Trgu Sv. Trojstva, ispred Ekonomske i upravne škole Osijek- Kazališna predstava za djecu, Dječje igralište na Vijencu Ivana Meštrovića- IN DA SOFA event, Park kralja Držislava (kod Školjke)- Vođeni turistički obilazak osječkih parkova, polazak iz Parka kralja Držislava (kod Školjke)- 1. memorijalni malonogometni turnir Robert Kremsner - Robi, nogometno igralište u Dolinama, Vijenac Ivana Meštrovića- 3x3 basket, košarkaški turnir, košarkaško igralište u Dolinama, Vijenac Ivana Meštrovića- Međunarodni dan starijih osoba - druženje osoba starije životne dobi u prostorima Gradske četvrti Tvrđa (Vijenac Ivana Meštrovića 26f)- Projekcija filma na otvorenom, kod Gradske četvrti Tvrđa - Vijenac Ivana Meštrovića 26f