Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ Osječko-baranjske županije

Športskom zajednicom Osječko-baranjske županije i Hrvatskim savezom sportske rekreacije "Sport za sve"

5. i 8. listopada 2023.

6. FEBIRE - 18. Festival biciklističke rekreacije Hrvatske

sportsko – rekreacijski

turističko - kulturni projekt

Osijeka, Belišća, Belog Manastira i Vukovara

osječkoj Tvrđi

600 biciklista

[Program]

Četvrtak , 5. listopada 2023.

9:30 sati

Nedjelja , 8. listopada 2023.

9:00 sati -

9:00 sati

10:00 sati

11:00 sati -

Plaćena kotizacija (70,00 kn) podrazumijeva startni paket:

Sudjelovanje bez plaćene kotizacije podrazumijeva:

Tekst i foto: FEBIRE – Festival biciklističke rekreacije Hrvatske

, u suradnji sagodine, organiziraOve godine Febire se održava u sklopu manifestacije HeadOnEast Febire jetenamijenjen svim generacijama. Cilj mu je proširiti svijest o važnosti kretanja i zdravog načina života, potaknuti djecu, mlade i odrasle osobe na bavljenje rekreacijskim biciklizmom te korištenje bicikla u svakodnevnom životu.Biciklisti će sudjelovati u vožnji na rutama Osječko-baranjske županije i okolice s polascima iz, a cilj svih biciklističkih ruta bit će uOčekuje se dolazaks područja cijele Hrvatske.- parkiralište ZOO vrtabiciklistički poligon vrtićaraca – u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslovaedukativna radionica „Bicikliram – recikliram“edukativna radionica Fair play u sportu – „Bonton ponašanja u športu“posjet ZOO vrtuFEBIRE – CENTRALNA BICIKLIJADABELIŠĆE (ispred Gradske vijećnice Belišće)Polazak: ispred Gradske uprave Belišće - izlazak na Radničku ulicu - skretanje u ulicu kralja Tomislava (u smjeru Bistrinaca) - kružnim tokom ispred HF-a - skrenemo desno prema mostu Franje Tuđmana - nastavljamo vožnju prema Baranjskom Petrovom selu – Spomenik palim borcima (spajanje s rutom Beli Manastir) – Jagodnjak - Novi Čeminac – Uglješ – Darda (odmor jezero Jola – spajanje s rutom Osijek) - nastavak prema Mecama – Bilje – Podravlje – promenade (lijeva obala) – pješački most – promenada - TvrđaRuta će se kretati predviđenom brzinom od 15-16 km/h.- BELI MANASTIR (Trg Slobode Beli Manastir)polazak Trg Slobode – kružni tok I nastavak prema Šećerani – Šumarina – Luč – Petlovac – Spomenik palim Borcima (spajanje s rutom Belišće) – Jagodnjak - Novi Čeminac – Uglješ – Darda (odmor jezero Jola – spajanje s rutom Osijek) - nastavak prema Mecama – Bilje – Podravlje – promenade (lijeva obala) – pješački most – promenada - TvrđaRuta će se kretati predviđenom brzinom od 15-16 km/h.- OSIJEK (Trg Sv. Trojstva u Tvrđi)Polazak Tvrđa, Trg Svetog Trojstva – promenada prema Kompi– bent prema Višnjevcu – silazak prema streljani Pampas – skretanje u ulicu Šandora Petefija – skretanje prema Lidlu – ulazak u Strossmayerovu ulicu – kružni tok prije Višnjevca – izlazak na brzu cestu – skretanje prema Dardi – jezero Jola (odmor) – nastavak prema Mecama – Bilje – Podravlje – promenade (lijeva obala) – pješački most – promenada - TvrđaRuta će se kretati predviđenom brzinom od 15-16 km/h.VUKOVARpolazak Gradsko poglavarstvo – ulica dr. Franje Tuđmana – skretanje prema Frankopanskoj – iz Frankopanske skretanje u ulicu Europske unije – skretanje u ulicu Vatroslava Lisinskog - nastavak Dugom ulicom do Bogdanovaca – Marinci – Nuštar – u Nuštru skretanje prema Ostrovo – nastavak do Tordinaca – Korog – Palača – Laslovo – Ernestinovo – Divoš – Ivanovac – izlazak u Čepinu (hotel Zelenkrov) – Livana – S cesta – Svilajska – Šandora Petefija - konjički klub Osijek (hipodrom) – bent prema Osijeku – promenada - TvrđaUkupna dužina rute je 70km. Ruta će se kretati predviđenom brzinom od 30-35 km/h.Za bicikliste iz Belišća i Belog Manastira osiguran je prijevoz iz Osijeka do njihovih polazišta (autobusi + prijevoz bicikala).Prijavni centar u Osijeku otvara se u 8:30 sati.Prijavni centri u Belišću i Belom Manastiru se otvaraju 30 minuta prije starta.- startni broj- majicu- okrepu- piće dobrodošlice- ručak (1 porcija)- poklone sponzora- mogućnost prijevoza bicikla do polazišne točke (Belišće i Beli Manastir)- mogućnost prijevoza autobusom do polazišne točke (Belišće i Beli Manastir)- sudjelovanje u tomboli- zabavni program- startni broj- okrepu- mogućnost prijevoza bicikla do mjesta polazišta (Belišće i Beli Manastir)- mogućnost prijevoza autobusom do mjesta polazišta (Belišće i Beli Manastir)- zabavni programSve rute su pod pratnjom policijskih vozila te servisnog kombija koji će obaviti brze popravke ili prevesti bicikliste do mjesta odredišta. Servisni kombi vozi na začelju kolone.Rute su vođene pod stručnom paskom „Kotrljanera“ (Udruga za rekreativni biciklizam Kotrljaneri) koji će regulirati i „paziti“ na protočnost vožnje i rute.Ruta će se kretati predviđenom brzinom od 15-16 km/h.Krajnje odredište svih ruta je Trg Sv. Trojstva u Tvrđi u Osijeku gdje bicikliste očekuje atraktivan i zabavan program, uz obitelj i prijatelje.Zabavni program predviđen je od 13:30 do 15:30 sati.Za sve koji su zatražili organizirani prijevoz, polazak prijevoza bicikala i biciklista je u 15:30 do polazišnih točaka.