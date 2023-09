Naklada Ceres

Iz zagrebačke izdavačke kućestižuza osječku kulturnu scenu.Novi, treći po redu roman osječkog autora, svoje predstavljanje imat će na ovogodišnjem Interliberu. Roman „“ prati skupinukojidočekati mirnu smrt u toploj udobnosti staračkog doma Idila, kao se to od njih i „očekuje“, već na opće zgražanje vlasnice doma te svoje djece i unučadi, formiraju takozvanu grupu „“, koja prkosi svim mogućim pravilima. Kroz komične i ponekad potpunoiznova otkrivaju svoju, te nakon mnogo desetljeća ponovno stavljaju sebe na prvo mjestu u svojim životima, znajući da će im to možda biti i zadnja lijepa uspomena prije odlaska na onaj svijet.Podsjetimo da je Goran dosada izdao, od kojih je drugi naziva „“ zbog velikog interesa čitatelja ove godine doživio i svoje. Ovoga se puta autor, kako sam kaže, želio okušati u uvjerljivo najtežem književnom žanru..., te se nada da je barem donekle u tome uspio. Naravno, publika će odlučiti o tome, no kako je publika odlično prihvatila njegova prva dva romana koji su neko vrijeme bili na listama najčitanijih u Hrvatskoj, ne sumnjano da će i ovaj novi također biti uspješan.