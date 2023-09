dosljednu i hitnu primjenu

Pozivam načelnike i gradonačelnike da se uz Osječko-baranjsku županiju uključe u sufinanciranje podizanja razina biosigurnosti, odnosno nabavke dezinfekcijskih barijera kako bi potaknuli i poljoprivrednike koji imaju manji broj svinja i nalaze se u nižim kategorijama. Svjesni smo da 3. i 4. kategorija osiguravaju daleko veću razinu biosigurnosti i da se na prekategorizaciju čeka jer je zahtjeva sve više, no svaki dan može biti presudan. Mišljenja smo da upravo stoga njima treba pomoć županije, gradova i općina u sufinanciranju pripreme prekategorizacije

Tekst i foto: OBZ.hr

Samo uzpreventivnih mjerana svim farmama, ali i kods manjim brojem svinja, moguće jeAfričke svinjske kuge i na područje. Naime, ova županija osigurava čakproizvodnje svinjskog mesa u Hrvatskoj, a do sadaniti jedan slučaj pojave ove bolesti, no AFK je prisutna u susjednete je rizik, a time i oprez. U tom cilju ubrzano se radi i nana svim svinjogojskim objektima te njihovoj prekategorizaciji iz 1. i 2. u 3. i 4. kategoriju koja jamče veću sigurnost od prodora bolesti.Na području Osječko-baranjske županije tu prekategorizaciju plaća, no onapripremne radne odnosno ugradnju dezinfekcijskih barijera i drugih zaštitnih elemenata, a prema informacijama koje proizvođači svakodnevno upućuju načelnicima i gradonačelnicima, kao i županijskim službama, velika je opasnost da zbog dinamike provedbe prekategorizacije ne ostvari željeni učinak. Kako bi se spriječio takav tijek događanja, Osječko-baranjska županija predlaže dodatne mjere, a između ostalih spremna je sufinancirati troškove podizanja razine biosigurnosti iz sredstava županijske pričuve.Na poziv načelnika Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županijestoga je danas (26. rujna) održana proširena sjednica Stožera, na koju su pozvani čelnici 42 jedinice lokalne samouprave s područja županije te veterinarske i drugih stručnih službi na čelu s predstavnicima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH). Prevencije širenja Afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije bila je jedina tema sastanka.- rekao je načelnik Stožera CZ OBŽAktivnosti policije u sprječavanju proboja Afričke svinjske kuge iznio je načelnik Policijske uprave osječko-baranjske. Policija je na mobilnim punktovima i pokriva područje granica sa susjednim županijama, a Bece je pozvao i gradonačelnike i načelnike da prijave sumnje radnje. Do sada su imali šest postupanja.O preventivnom djelovanju HAPIH-a govorila je ravnateljica- rekla je, ravnateljica HAPIH-a.Gradonačelnici i načelnici su iznijeli, između ostalih, i prijedlog oprilikom ulaska i izlaska iz šuma, pa će se u ime Stožera civilne zaštite OBŽ uputiti dopis Hrvatskim šumama i privatnim šumoposjednicima za uvođenjem obvezne dezinfekcije vozila, strojeva i osoba koje ulaze u šume.- rekao je, načelnik Općine Vuka.Jedna od točaka dnevnog reda sjednice Stožera bila je i informacija o prijevozu svinja kroz Osječko-baranjsku županiju. Nakon nesreće u kojoj je sudjelovao kamion koji je prevozio svinje iz Vukovarsko-srijemske županije u klaonicu, a dogodila se na području Osječko-baranjske županije, gradonačelnici i načelnici su prema Stožeru iskazalizbog načina pregleda svinja. Voditeljica Službe veterinarske inspekcije PU Osijek Željka Šapina istaknula je kako su svinje imale sve potrebne dozvole te da je osim vizualnog pregleda, provedeni klinički pregled uključivao i mjerenje temperature te da Naredbom koja je na snazi nije obvezno testiranje svinja na Afričku svinjsku kugu prilikom izvoza iz Vukovarsko-srijemske županije.