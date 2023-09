Policijske uprave osječko-baranjske

Foto: Osijek031.com

U protekla 24 sata na područjuevidentirane su. U dvije prometne nesreće jedna osoba je zadobila, a jedna. U jednoj prometnoj nesreći nastala jePo jedna prometna nesreća dogodila se na području PPRP Osijek, PP Beli Manastir i PP Donji Miholjac.Na području Policijske uprave osječko-baranjske od 22. do 24. rujna evidentirano je 20 vozača (18 vozača osobnih automobila i dva vozača bicikala) koji su bili pod utjecajem alkohola.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u petak oko 23,15 sati u Bizovcu, kada je nadzoru prometa zatečen 36-godišnji biciklist. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena mu je prisutnost od 2,33 promila alkohola u krvi.U navedenom razdoblju osim alkohola evidentirano je još 184 prekršaja od kojih je 72 prekršaja prekoračenja brzine, 17 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 18 nepropisnog korištenja mobitela, tri upravljanja prije stjecanja prava, sedam upravljanja neregistriranim vozilom te 67 ostalih prekršaja.U razdoblju provođenja projekta od 16. do 22. rujna utvrđena su ukupno. Iz skupine četiri ubojice u prometu evidentirano je 45 prekršaja upravljanja pod utjecajem alkohola, 254 prekršaja počinjeno nepropisne brzine, 85 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 47 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela te 162 ostala prekršaja.Policija svakodnevno sa ceste ''skida'' preinačena vozila i vraća mir građanimaPolicijski službenici Policijske uprave osječko-baranjske su od 22. do 24. rujna proveli pojačan nadzor vozila u cilju utvrđivanja prekršaja vozača koji stvaraju prekomjernu buku te narušavaju javni red i mir.Slijedom navedenog na dva vozila utvrđeni su većii to: na motociklu je preinačen ispušni sustavu uklanjanjem prigušivača zvuka, odnosno ugrađen je ispušni sustav koji nije upisan za predmetno vozilo, dok su na osobnom automobilu utvrđene preinake ispušnog sustava i preinake na svjetlosnoj signalizaciji koja nije odobrena.U užem centru Osijeka zatečena su tri vozača osobnih automobila koji su upravljali svojim vozilima tako da suObišle su se sve poznate lokacije na kojima se okupljaju vlasnici preinačenih vozila. Na prostoru autopraonice u Vukovarskoj ulici u blizini Nemetina održan je kraći razgovor s vlasnicima vozila kojom prilikom im je skrenuta pozornost na pridržavanje prometnih propisa kao i na daljnje provođenje akcije. - izvijestili su iz policije.