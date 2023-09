rukometaša

Gotovo godinu dana prošlo je od posljednjeg poraza Osijekovihna domaćem parketu. Točnije, prijezadnji su put ostalina svom Zrinjevcu. No, tom impresivnom nizu došao je kraj ove subote, kada je u sklopuuspješnija bila momčadkoja je svladala domaćine s 33:30 (18:12).Postigao jeprvi pogodak na utakmici i startalo se s vodstvom Osijeka, ali ono što je uslijedilo u nastavku nije baš išlo na stranu domaćina. Naime, Varaždinci su se vrlo brzo, već u sedmoj minuti, počeli rezultatski odvajati. Uz četiri uzastopna pogotka, došli su na 8:3 u 10. minuti. Iz bijelo-plavih redova ovu su utakmicu najavljivali kao možda i, a Dabrovi su odmah na početku pokazali kako ozbiljno misle ove sezone. Na odmor u svlačionice otišlo se s rezultatom 12:18, odnosno prednošću Varaždina od šest golova razlike.U nastavku susreta gledali smo neštoOsijek. Od 34. minute uspjeli su zaredati četiri pogotka, u strijelce su se upisivalii dvaput, pa su smanjili zaostatak na 18:21. „Proradio je“ tu i vratarkoji je povezao par obrana, aje momčad tako u 51. minuti uspjela doći na samo. Gosti su prekopovisili odmah na 29:25, ali Osječani su sena minus dva. Imali su priliku i izjednačiti, u 58. minuti na semaforu je stajalo 29:31, ali u velikoj želji brzopleto su izgubili dvije lopte, a Varaždin je iskusno priveo dvoboj kraju.“, objasnio je Osijekov strategnakon zvuka sirene.S druge strane, nešto zadovoljniji bio je trener Varaždina,. Naime, Dabrovima je ovo, a jedini su sastav uz RK Zagreb koji je stopostotan na ligaškoj ljestvici.“, zaključio jebili su najbolji strijelci s devet pogodaka. Kod domaćina istaknuli su se itekoji su po četiri puta zatresli mrežu, a Purić je tome pridodao i tri asistencije. Vratar Hećimović skupio je sedam obrana.Kod Dabrova zapaženo su odigrali jošs pet golova, kao i vratars osam obrana.U sljedećem prvenstvenom kolu RK Osijek gostuje u, a izabranici Mateja Miškovića putuju u. No, prije vikenda, Osječane očekuje obaveza u Kupu u okviru kojeg u srijedu, 27. rujna, gostuju kod momčadi Ivana iz Mikanovaca.