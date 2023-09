Planinarskog društva „Zanatlija“

Brodskom Drenovcu

Dilj gore

1. susret malih planinara Hrvatske

lošoj vremenskoj prognozi i stalnoj kiši

15 planinarskih društava

Zagreba, iz Karlovca i Otočca, Opatije, Svete Nedelje, Ivanca, Slavonskog Broda, Rokovaca – Andrijaševaca i Iloka

Dumine

SOS Dječjeg sela u Ladimirevcima

350 djece i 150 odraslih

Marija Šarić

Igor Eterović

Vladimir Pavičić

Helenca Pirnat Dragičević

otkazano

planirane igre

zasluženi pehari i medalje

nove izazove

Hrvatskog planinarskog saveza, Udruge Slavonskih planinara, pravobraniteljice za djecu

HGSS-a i učenika i nastavnika medicinske škole

Grad Pleternica i Turistička zajednica Pleternica

NK Hrvatski dragovoljac

ŠRD Mrena

Udruga Vinogradara na koti Viljevo

besplatnu pitku vodu i hranu

medalje, pehare i druge poklone

Tekst i foto: PD Zanatlija

U organizacijiiz Osijeka, u subotu 23. rujna 2023. una obroncima, održan je. Unatoč, na susret se odazvalou kojima djeluju skupine za rad s djecom. Tako su već od ranih jutarnjih sati pristizali mali i veliki planinari iz. Očekivano, najveći broj djece pristigao je iz „“, skupine za rad s djecom u PD „Zanatlija“ iz Osijeka koju čine djeca iz više osječkih osnovnih škola i djeca iz. Pozivu na susret odazvalo se okoplaninara u njihovoj pratnji.Okupljene male i velike planinare pozdravili su gradonačelnica Grada Pleternice, predsjednik Izvršnog obora Hrvatskog planinarskog saveza, a susret je otvorio predsjednik PD „Zanatlija“. Svoju pismenu podršku susretu iskazala je i pravobraniteljica za djecuPrema planu, dio odraslih planinara, njih pedesetak, uz vođenje licenciranih planinarskih vodiča iz PD „Zanatlija“, ishodali su planinarsku obilaznicu dr. Andrije Štampara u trajanju pet sati. Staza je to koju su markirali i koju održavaju „Zanatlije“, a kreće iz centra Brodskog Drenovca, ide preko Kasonjskog vrha i Planinarske Kuće Viljevo gdje su se planinari putem odmorili te se vraća u mjesto.Zbog uporne kiše, za djecu je predviđeno hodanje po stazi za u trajanju od sat vremena. No na lokaciji NK Hrvatski dragovoljac koji je velikodušno ustupio prostor ovoj manifestaciji, održale su seza male planinare. Uz budno vođenje odraslih planinara i voditelja, ekipe djece su se natjecale u potezanju užeta, štafeti u trčanju s planinarskim rancem, igri zajedničkog nošenja lopte, a najzahtjevnije je bilo natjecanje u vezanju i povezivanju planinarskih čvorova. Pobjednicima su uručeni. No na ovom susretu su sva su djeca bila pobjednici, zato što su došla i sudjelovala unatoč upornoj kiši, zato što su se ohrabrila naboravka u prirodi bez mobitela i ekrana, zato što su upoznala brojne nove prijatelje. I zato što će, jer im je bilo zabavno i veselo, zasigurno poželjeti sudjelovati na nekoj drugoj planinarskoj aktivnosti. Kućama su otišli mokri i blatni, no sretni i zadovoljni, puni dojmova i želje da dođu opet.Uu podrškute stalnu prisutnost članovazbog mogućih zdravstvenih tegoba, ovako velika manifestacija ne bi mogla biti održana bez svesrdne pomoći lokalne zajednice. Tako su u organizaciji susreta i ustupanju potrebnih rekvizita na terenu pomogli, a cjelokupna manifestacija održala se na terenima i u prostorijama lokalnogiz Brodskog Drenovca. Organizaciji su se priključili iiz Brodskog Drenovca ite lokalni OPG- ovi s donacijom voća. No, najveći trud i brojne sate volonterskog rada dalo je pedesetak članova PD „Zanatlija“ iz Osijeka koji su na organizaciji ovako velikog skupa radili mjesecima.Djeca su na susretima imalate dobila zaslužene. Tako su doručkovali kruh s različitim namazima i čaj, imala stalno dostupne jabuke i mandarine, toplo pecivo i nareske te i grickalice i slatkiše. Za ručak su imala svježe napravljeni hot dog i grah koje su pripremili planinari koji su ujedno i profesionalni kuhari. Da bi djeci sve bilo besplatno osigurali su brojni sponzori i donatori: Grad Osijek i Sportski objekti, Osječko-baranjska županija, Hervis, Decathlon, Belje, Žito, Velpro, SE-MARK, Yet Osijek, Karlina Osijek, Filir Vukovar, Primaris Osijek, Marica pekarice, SMASH Poreč, Drava International te brojni pojedinci.