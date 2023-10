Poduzetnički inkubator BIOS

Centrom za poduzetništvo Osijek i Ekonomskim fakultetom u Osijeku

Međunarodnu konferenciju o poduzetništvu

znanja i projekata

Niko Klanšek

Mate Kovač

Vedrana Tomljanović

Stevica Kuharski

Grad Osijek, Osječko-baranjska županija i Hamag-Bicro.

[Program]

09:30-10:00 sati -

10:00-10:20 sati -

10:20-10:50 sati -

10:50-11:20 sati -

11:20-11:40 sati -

Financiranje rasta

11:40-12:00 sati -

12:00-12:20 sati -

12:20-13:20 sati -

13:20-14:20 sati -

Digitalizacija poslovanja

14:20-14:40 sati -

14:40-15:00 sati -

15:00-16:00 sati -

Šesnaestu godinu zaredom, u suradnji sa svojim partnerima, organiziraKonferencija već godinama stvara bazute potiče suradnju na međunarodnoj razini, a poduzetnicima približava aktualne teme, znanja, vještine i mogućnosti potpora. Tijekom godina, postala je prepoznat brend i rado posjećen događaj.Predstojeća 16. međunarodna konferencija o poduzetništvu na temu „Kako pametno rasti“ otkriva tajne financiranja vašeg poslovanja putem savjeta stručnjaka u svijetu financiranja:, majstor crowdfundinga, iz prve ruke će vam otkriti kako prikupiti milijune dolara putem crowdfunding kampanja., ravnatelj Sektora za podršku i razvoj poduzetništva, koordinaciju i međunarodnu suradnju unutar HAMAG-BICRO-a, dijeli svoje bogato iskustvo u poticanju hrvatskih poduzeća na internacionalizaciju putem međunarodnih programa i projekata., članica uprave obiteljske tvrtke Carta, uspješno je povukla više od 20 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova., partner u Fil Rouge Capitalu, odigrao je ključnu ulogu u više od 150 strateških ulaganja, omogućujući desecima start-upova impresivnih 4 milijuna dolara financiranja.Na konferenciji će profesorica Slavica Singer predstaviti i najnovije rezultate GEM istraživanja za 2022. godinu, a Bernhard Weber, upravni direktor Unicorn Startup & Innovation Hub na kampusu Sveučilišta u Grazu će govoriti o njihovom primjeru pametnog rasta.Konferencija će okupiti predstavnike poduzetničkih potpornih institucija, lokalne samouprave, predstavnike fakulteta te poduzetnike na jednom mjestu s ciljem razmjene znanja, iskustava, informacija i umrežavanja. Uvjereni smo kako ćemo na ovoj Konferenciji svi steći dodatno znanje te kako ćemo isto moći primijeniti u svakodnevnom poslovanju.Vjerujemo kako će ova konferencija biti praktična za sve uključene i nadamo se kako će ovaj susret ispuniti svoje ciljeve, te također djelovati kao dodatni poticaj za suradnju između svih sudionika na tržištu.Sudjelovanje na konferenciji je besplatno za sve sudionike. Sponzori konferencije suRegistracija sudionikaPozdravni govoriUvodno predavanje - Bernhard Weber (Unicorn Startup & Inovation Hub on the Campus of the University GrazŠto Hrvatsku čini (ne)poduzetničkom zemljom? Predstavljanje rezultata GEM istraživanja 2022. - Slavica Singer (EFOS)Pauza za kavuNiko Klanšek (Biz.Me Ljubljana)Denis Sušac (Mono)Panel: Snježana Mamuzić Krpan (Erste banka), Mate Kovač (Hamag - Bicro), Vedrana Tomljanović (Carta), Aleš Pustovrh (Fil Rouge Capital)Pauza za ručakMartina Matovina (INFOBIP)Aldin Ćebo (Protostar Labs)Panel: Radoslav Pilja (Cooperation manager), Snježana Biloš (Otos), Boris Golob (Step-RI), Jožef Viszmeg (Cras)Moderator: Katarina Horvat, HORKA komunikacije d.o.o.