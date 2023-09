Trap discipline

Tekst i foto: GSD Osijek 1784

Juniorski strijelcisvoje su obaveze naispunili. Protekla tri dana borili su se u, gdje supokazali zašto su međuu ovome sportu.Finale su u utorak otvorile, među kojima su bile predstavnice. Pozicije su se odlučivale eliminacijama te je prva ispala(Velika Britanija, 6. mjesto), slijedile su je(Slovačka, 5. mjesto) i(Italija, 4. mjesto). Za medalje pucale su:(Španjolska, zlato),(Češka, srebro) i(Italija, bronca). U predzadnjoj rundi Pontes je imala dvije mete više od Hrdličkove (33-31), no to predstavnicu Češkejer je u zadnjoj rundi uspjela izjednačiti rezultat i odvesti u raspucavanje, gdje je Noelia ipak imala više sreće.Nakon njih nastupili suiz. Poredak je bio idući:(Francuska, 6. mjesto),(Finska, 5. mjesto),(Velika Britanija, 4. mjesto). Na postajama su tako ostali F(Rumunjska, zlato),(Španjolska, srebro) i(Italija, bronca).Srijeda nam je donijela još jedno finale u miješanim parovima, gdje su nastupili: Španjolci (), Francuzi () u finalu za broncu te Talijani () i Česi (za zlato. Zlato je otišlo u ruke Talijana, srebro Česima i bronca Španjolcima.Jučerašnji dan bio je rezerviran za muške i ženske timove, koji su ponovno otvorile ženske sportašice iz Velike Britanije () te Turske (). Borba je bila veoma napeta jer su u trećoj rundi oba tima bila izjednačena te su se Britanke ipak fokusirale i uspjele uzeti broncu. Talijanke () su se do zlate „prošetale” rezultatom 6-0 protiv predstavnica Češke ().Tijekom muškog finala moglo se osjetitii nebo se lagano zacrnilo te je tijekom meča za zlatnu medalju počela i jača kiša. Za broncu su pucali timovi iz Turske () te Slovačke (). Svakako treba pohvaliti turske navijače koji su cijelo vrijeme zviždali i glasno navijali za svoje predstavnike, koji su i uzeli medalju. Talijani () i Španjolci () pružili su pravu borbu za zlato te ih već spomenuta vremenska nepogoda nije omela te su Talijani na kraju slavili rezultatom 6-2.Današnji dan poslužit će kao pripremni trening, koji će svoje prvo finale imati već u nedjelju, kada će se natjecati u muškim i ženskim timovima.