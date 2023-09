Nogometaši Osijeka

Sigurno da postoji imperativ. Želimo tri boda, pobjedu, vratiti se na stare staze i prikazivati igre koje smo prikazivali pred našim navijačima. Želimo se nametnuti, držati ritam, voditi glavnu riječ od prve minute… Varaždin je sigurno teška i zahtjevna utakmica, momčad koja teži nogometu kroz pas i kombinatoriku, imaju dobre pojedince i individualce. Neće biti nimalo lagana utakmica, dolazimo iz serije od dva poraza nakon koje pod svaku cijenu moramo tražiti tri boda. Ostvarit ćemo ih samo ako od prve minute budemo djelovali kao momčad koja će s energijom dominirati u utakmici

Stjepan Tomas

Vraća se Caktaš, Mierez OK

Ponavljao sam uoči Rijeke da smo radili na fizičkoj pripremi i podizanju forme iako je nedostajalo nekoliko reprezentativaca. Odigrali smo dobru pripremnu utakmicu protiv Puskas Akademije, ali kada se igrači vrate iz reprezentacije nekada se dogodi pad u igri. Imali smo loš dan u Rijeci, a mi ćemo raditi sve da se ne ponovi. Nismo ušli u utakmicu, nismo imali energiju, a kada cijela momčad podbaci protiv onakve Rijeke i one atmosfere teško je nešto napraviti.

Mijo Caktaš

Svi igrači su u kadru, Caktaš se vraća u momčad. Manjih problema imao je Mierez, ali u treningu je i sigurno će nastupiti. Vidjet ćemo kroz trening hoće li biti manjih promjena, ali imamo dovoljno kvalitetan kadar, igrači koji su na klupi odlično rade i svaki od njih zaslužuje priliku. Svime što pokazuju na treningu zaslužuju da se na njih računa, idem tim putem i znam da će svi koji nastupe dati svoj doprinos pobjedi jer nas zanimaju samo tri boda. Garmash? S nama je tri tjedna, dobro radi, diže se kroz treninge

Što manje oscilirati

Petar Brlek

Nakon slabog dana u Rijeci, ovo je prilika da to ispravimo. Napravit ćemo sve da osvojimo sva tri boda pred svojim navijačima. Što se dogodilo u Rijeci? Teško je pronaći neko suvislo objašnjenje. Rijeka je krenula svim snagama čim su nanjušili da mi nismo bili pravi. Događa se situacija za situacijom, nesvjesno se povlačiš i teško se iz toga izvući. Ali mislim da nije sve tako crno, da je to jedna utakmica. Protiv Dinama smo pokazali dobru igru, ne treba sve što je ranije bilo dobro bacati u vjetar. Nitko se u ligi nije odvojio, svi imaju uspona i padova, a mi moramo uhvatiti ravnotežu u rezultatima i igri, što manje oscilirati jer mislim da imamo kvalitetu za raditi dobre stvari

puno kvalitetnije

Može biti da je do terena, do atmosfere… Svima je jasno da se na gostovanjima moramo popraviti, dok je pred našim navijačima na ovom stadionu ljepše i lakše igrati. Sada to moramo preslikati na gostujuće utakmice

Tekst i foto: NK Osijek

oddočekujuu 9. kolu SuperSport HNL-a.će domaćim srazom zaključiti prvi prvenstveni krug protiv suparnika koji već gotovoodlazi iz Osijeka u barokni grad. Kada tome dodamo i da Bijelo-plavi nisu pobijedili u posljednje tri utakmice, odnosno da imaju dva uzastopna poraza, tri boda su još veća želja i još značajniji cilj u ovom ogledu., rekao je, trener Bijelo-plavih.U pripremi utakmice s Varaždinom, analizirala se i Rijeka.Osvrnuo se Tomas i na zdravstveni bilten, dobra je vijest što za momčad ponovo konkurirakoji je odradio žute kartone., zaključio je Tomas.Ispred svlačionice utakmicu je najavio veznjak, rekao je Brlek.Osvrnuo se Brlek i na novinarsku konstataciju da Bijelo-plaviigraju na Opus Areni nego na gostovanjima., zaključio je Petar Brlek.