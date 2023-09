Portanova poklon kartica

Jučer je u opticaj je krenula! Što znači da je svim mukama po darivanju! Od sada postoji jedna kartica za cijelu Portanovu!? Portanova poklon kartica idealan je! Poklon karticu Portanove moguće je višekratno koristiti u većini maloprodajnih, uslužnih i ugostiteljskih objekata u Portanovi.Gdje i kako možete kupiti Portanova poklon karticu? Portanova poklon karticu možete kupiti na dva načina: putem prodajnog automata koji se nalazi kraj Info pulta ili putem Web shopa : Korištenje automata je iznimno jednostavno. A u svakom trenutku od pomoći će vam biti i djelatnice na Info pultu Portanove.: Prilikom kupovine poklon kartice putem Web shopa, potrebno je sačuvati potvrdni e-mail, te na automatu kraj Info pulta odabrati opciju 'Preuzmite karticu kupljenu online' te slijediti upute na automatu: skenirat ćete QR kod iz maila i odmah preuzeti svoju karticu. Ukoliko želite, potvrdni mail o kupovini možete poslati i osobi kojoj darujete Portanova poklon karticu kako bi ju ona sama preuzela na automatu.? Popis maloprodajnih, uslužnih i ugostiteljskih objekata u kojima možete koristiti Portanova poklon karticu je prilično velik, obuhvaćena je gotovo cijela Portanova. Cijeli popis pronađite na web stranici Portanove. (https://portanova.hr/hr/vijesti/2264-popis-trgovina-koje-primaju-portanova-poklon-karticu)Vrijednost kartice može iznositi od 10 do 200 eura. Kupac proizvoljno određuje iznos. Da, kupac na karticu može uplatiti npr. 66 eura.Poklon kartica vrijedi 12 mjeseci od aktivacije. Nakon što istekne godina dana, vlasnik kartice neće više moći raspolagati preostalim iznosom.Stanje Portanova poklon kartice moguće je provjeriti skeniranjem barkoda na poleđini poklon kartice mobitelom, skeniranjem barkoda na poleđini kartice na automatu kraj Info pulta ili putem korisničkog računa na Web shopu.na redu je još jedna u nizu redovnih akcija. Djelatnicii ove subote čekaju vas u prizemlju, u lokalu nasuprot Hrvatske pošte od 16 do 19 sati!U ponedjeljak su izvučeni dobitnicikoji će svoje nagrade moći preuzeti u nedjelju, od 17 do 19 sati na veselom događaju Rasplesana jesen u Portanovi! Osim preuzimanja nagrada, najmlađi će proslaviti dolazak jeseni uz jesensku kreativnu radionicu, facepainting i naravno - zabavne igre i ples!Ove nedjelje Portanova radi prema! Uživajte u događajima koje su za vas pripremili, u kupovini, novim kolekcijama i ne zaboravite - ukoliko tražite savršen poklon, stigla je Portanova poklon kartica!