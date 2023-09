Razminiranje, obnove i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA

Završna konferencija projektaodržana je u Osijeku u srijedu, 20 rujna 2023. u prisustvu tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave te predstavnika državnih i javnih tijela. Riječ je o jednom odu Republici Hrvatskoj financiranog izčiji su korisnik. Projektom su riješenizagađenosti minama i minsko-eksplozivnim sredstvima dijelova Osječko-baranjske županije koja su zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000. Razdoblje provedbe projekta bilo je od 23. lipnja 2015. do 23. rujna 2023.Konferencija se održala uztijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave te predstavnika državnih i javnih tijela. Član Uprave Hrvatskih šumaotvorio je konferenciju i naglasio kako su kao tvrtka jedna od najvećih korisnika EU sredstava u Republici Hrvatskoj na što su osobito ponosni. Jedan o takvih projekata je i projekt Naturavita. Kao korisnici projekta Hrvatske šume d.o.o. zahvalni smo partnerima na izvrsnoj suradnji i uvažavanju tijekom cijelog trajanja projekta. Važno je naglasiti da su partneri na projektu bili i. Uz sve do sada navedeno treba istaknuti i dodatnokroz edukaciju i podizanje svijesti o bioraznolikosti i vrijednostima usluga ekosustava, održivom upravljanju šumama, šumskim zemljištem, vodama i o vodama ovisnih ekosustava, ali i o opasnostima od mina. Također s ciljem edukacije i poticanja na boravak u prirodi uređene su tri tematske poučne staze ukupne dužine 9 km: Veliko polje, Perunika i Biljsko jezero. Kreirani su edukacijski programi s pratećim materijalima poput radnih bilježnica, brošura, bojanki i slikovnica za školsku djecu, studente i ostale interesne skupine. Edukativne programe provode šumarski i pirotehnički stručnjaci, a od 2021. godine pa do svibnja ove godine održano je ukupno 115 predavanja o šumi i minsko eksplozivnim sredstvima. Ove radionice obuhvatile su više od 5000 djece školske dobi.O detaljima projekta javnost je izvijestio potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova. Ministar je istaknuo važnost završetka ovog strateškog projekta kojim se Republika Hrvatska približava ovogodišnjem cilju, a to je Osječko-baranjska županija u cijelosti. Od mina je očišćenopredviđene površine, na razminiranom području pronađene su i uništene. Ukupno je toeksplozivnih ostataka rata. Prema riječima ministra u Osječko-baranjskoj županiji ostalo je joškoji će se od mina očistiti do kraja listopada 2023. Ministar je ispred Vlade RH posebnu zahvalu zbog predanog rada i uloženih napora uputio pirotehničarskim ekipama koje u izazovnim uvjetima obavljaju jedan od najtežih i najstresnijih poslova. Ukupna vrijednost projekta jeod čega 85 % čine bespovratna sredstva Europske unije naveo je državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Kao i u drugim brojni projektima koji se realiziraju u Županiji ali i u drugim dijelovima Republike Hrvatske, sredstva Europske unije omogućuju da se brže i kvalitetnije realiziraju potrebni projekti i svi oni izazovi koji se nalaze preda nama zaključio je državni tajnik. Za Osječku-baranjsku županiju realizacija i završetak ovog projekta od neupitne je važnosti jer nas kao županiju čini sigurnim područjem, čistim od mina i kao takvim sigurnim za turizam ali je učinjen i veliki korak za očuvanje šuma ovog područja. Župan Ivan Anušić zahvalio je svima koji su u projektu sudjelovali i uspješno ga priveli kraju jer ovakvi projekti doprinose rastu čitavog gospodarstva. Projekt koji je trajao gotovo pet godina kao rezultat pored svih ostalih prednosti gradu Osijeku je donio sigurni turizam, a zasigurno će pomoći kreirati i nove prilike. Navedenom ide u prilog povećan broj gostiju koji posjećuju Osijek, Kopački rit, Baranju i Osječko-baranjsku županiju u cijelosti naglasio je Dragan Vulin, zamjenik gradonačelnika Osijeka.Prema riječima ravnatelja Zavoda za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH, ovaj je projekt izvrstan primjer međusektorske suradnje čija je opsegom i financijski najznačajnija aktivnost bila razminiranje šuma i šumskog zemljišta. Realizacijom projekta je do kraja 2019. ukupno 25,3 ha šuma i šumskog zemljišta očišćeno od mina i minsko eksplozivnih sredstava, od čega 5,97 ha ute 19,37 ha u. Dobivanjem potvrda o isključenju iz minski sumnjivog prostora, nakon 29 godina osiguran jena gospodarenju šumama. Izgrađeno je 33 km protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste. Provedena je biološka obnova šuma na 868,57 ha koja je uključila i zamjenu sastojina stranih vrsta sastojinama autohtonih vrsta na 400 ha. Posađeno je preko dva milijuna sadnica čime se znatno povećala vrijednost ekoloških i općekorisnih funkcija šuma. Ovaj projekt također donosi i vrijednu ostavštinu, odnosno projektnu dokumentaciju koja će u budućnosti uz nastavka radova osigurati hidrološke uvjete odnosno nesmetani ulazak valova i plavljenje u spomenuto područje, a time i sigurnost za grad Osijek. Ravnatelj Parka prirode Kopački rit Ivo Bašić ističe obnovu i zaštita projektnog područja koje obuhvaća uz šumske i velike vodene površine kao nedjeljiv dio projekta zaštita i očuvanje voda i o vodama ovisnih ekosustava. Uspostavljen je sustav monitoringa s interpretacijom rezultata ekološkog stanja i/ili potencijala voda površinskih voda, kemijskog stanja površinskih voda, staništa i flore, mekušaca, kukaca, vodozemaca, ptica, vidre i dabra. Monitoring je donio praćenje dabra u kontinuitetu u trajanju od 26 dana i kao takvo je najduže u svijetu. S gledišta jednog od dionika projekta, Hrvatskih voda, direktor VGO za Dunav i donju Dravu Željko Kovačević kao posebnost navodi utvrđivanje nultog stanja vodnih ekosustava i retencijskog kapaciteta i to pomoću 3D modela PP Kopačkog rita izrađenog uz LIDAR skeniranja. Ti su podaci pored monitoringa i mjerenja protokola nanosa i sedimentacije, odnosno vodostaja osnova za određivanje upravljačkih ciljeva i mjera potrebnih za njihovo dostizanje te za izradu Studije revitalizacije vodenih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit. Kako bi se omogućilo cjelogodišnje održavanje različitih oblika edukacija rekonstruirana je stara zgrada lugarnice i uređen je. Centar je u cijelosti infrastrukturno i energetski neovisan te ima kotlovnicu na pelete, bunar sa sustavom za pročišćavanje, biološki pročistač otpadnih voda, solarni kolektor za toplu vodu i solarnu elektranu.