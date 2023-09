35 posto

Tekst: OBZ.hr

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Iako pokriva čakproizvodnje svinjskog mesa u Hrvatskoj,do sadaniti jedan slučaj pojave. Međutim, bolest je raširena na području susjednih županija,, kao i na području, pa je Osječko-baranjska županija područjeDanas (20. rujna 2023. godine) županstoga je sazvao još jednu koordinaciju s gradonačelnicima i načelnicima gradova i općina s područja Osječko-baranjske županije, i to samo s jednom temom -Uz čelnike Županije, općina i gradova, na koordinaciji je sudjelovala i ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, ravnateljica HAPIH-a, predsjednik Udruge svinjogojaca OBŽ te predstavnici Savjetodavne službe, Uprave za veterinarstvo, Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a, Nacionalnog kriznog stožera za ASK Ministarstva poljoprivrede, Državnog inspektorata, veterinarskih stanica te Lovačkog saveza OBŽ.Zbog zaraze Afričkom svinjskom kugom u susjednim županijama postoji izrazito, stoga je Osječko-baranjska županija poduzela niz mjera, od edukacija uzgajivača i poticanja na prekategorizaciju poljoprivrednih gospodarstava do niza preventivnih aktivnosti.- rekao je župan Ivan Anušić.– istaknula je Darja Sokolić, ravnateljica HAPIH-a.– rekao je Davor Pašalić iz HAPIH-a.Virus duže opstaje među populacijom divljih svinja i zbog toga je Goran Jančo, predsjednik Udruge svinjogojacana Lovačka društva da ubrzaju odstrjel divljih svinja do propisane granice biološkog minimuma.– rekao je Jančo.Osječko-baranjska županija u kontinuitetuza suzbijanje širenja ASK i time na uvelike pomaže Ministarstvu poljoprivrede i veterinarskom sustavu na terenu, rekla je Tatjana Karačić, ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.– dodala je Karačić.Podaci o širenju zaraze i eutanaziji mijenjaju se iz dana u dan, danas jena kojima je potvrđena Afrička svinjska kuga, a broj usmrćenih svinja već je blizuS ciljem sprječavanja prodora bolesti na područje najveće istočne županije, Osječko-baranjska županija je u koordinaciji s gradonačelnicima, načelnicima i svinjogojcima danas donijela zaključak o predlaganju dodatnih mjera.Predlaže se ubrzavanjeu kategoriju 3 teu vidu policijskih kontrola na ulazu i izlazu iz Osječko-baranjske županije te dodatne biosigurnosne mjere na području županije.Također se predlaže i sufinanciranjeza vlasnike gospodarstava. Traži se kontinuirano izvještavanje od strane stručnih službi Ministarstva i koordiniranje aktivnosti s čelnicima J(R)SL putem sustava Civilne zaštite te da se omogući promet testiranih zdravih svinja u kategoriji 3. na gospodarstvima na kojima nema pojave bolesti, a nalaze se u blizini gospodarstava sa zaraženim svinjama.U slučaju prodora bolesti, a s ciljem sprječavanja širenja predlaže se provođenje eutanazije svinja tek kad dođe vozilo za odvoz istih te da predstavnici Civilne zaštite obavezno budu prisutni kod svih radnjiKao pomoć svinjogojcima u ovom za njih iznimno, uz već aktivne mjere, predlaže se brža isplata sredstava i osiguravanje rasplodnog materijal za sve one koji se žele nastaviti baviti svinjogojstvom, a dok traje zabrana uzgoja svinja osiguravanje svinjogojcima primjerenih primanja za život njihovih obitelji kao i dopuna propisa vezanih uz kvalitetu mesa posebno svinjetine iz uvoza.