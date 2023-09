Secesijski zdenac uz Promenadu, trg Ante Starčevića i pape Ivana Pavla II, park Zrinjevac i trg Oskara Nemona

Tekst i foto: Udruga Breza

(ispred Ekonomskog fakulteta u Osijeku), četiri su lokacije u gradu koje ćepostati dijelovima. Ruke, srce i oči glavni su motivi kroz koje ćemo, na jedan novi način, doživjeti svoj grad i prostore koji su neopravdano zaboravljeni.Plavi svemir počinje u, uz secesijski zdenac koji će postati mjestomza sve generacije. Građani će se moći pridružiti treninzima kluba, a trening za „sive stanice“ omogućit će. U blizini će biti i radionica, bit ćeuz radionice, degustacije i prezentacije., od zdenca i oko osječkih parkova, bit će održanaVrhunac dana bit će u, zajedničkim nastupom više odna središnjim osječkim trgovima, koji će izvesti dvije skladbe.Prva pjesma je „“, a druga je „“, za koju je riječi napisalaiz Udruge obitelji djece s autizmom „DAR“, a aranžman su izradili. Rock koncertom za djecu „“, u 20,00 sati, na istom će mjestu nastupiti, a program će biti nastavljen mnoštvom drugih plesnih i glazbenih nastupa.Po gradu će biti postavljene zanimljive instalacije koje je izradiona temu, aosigurat ćeI u, događanja će biti na više lokacija.U parku Oskara Nemona, od 10:00 do 12:00 sati,imat će prezentaciju „“, dok ćevoditi radionicubavit će se „Rezanim stihovima“,vodit će radionicu za predškolce „Sve što ćemo sagraditi“,(GRAFOS), zajedno će s učenicima, studentima i prolaznicima „Dizajnirati naš grad“, dok ćeimati inkluzivnu plesnu radionicu „Zagrli srcem“.U subotu će biti posebno zabavno ugdje će, od 9:00 do 12:00 sati, biti održano više od 15 radionica i glazbeni program u kojemu će nastupiti P, apostavit će instalacije u prostoru: Ruke. Svi ste pozvani!U subotu poslijepodne, od 17:00 do 20:00 sati, prostor oko secesijskog zdenca ispunit će plesovi. Imat ćemo prigode uživati u, koji će nam predstaviti, u LED Show-u „Mariposa Experience“ koji će plesatiprikazat će „Mistični ples daleke Indije“, a u ritmu sambe nastupit će. Zdenac će biti u In Da Sofa mood by Adverta, dok ćepostaviti instalacije u prostoru: Oči.O EHHUR PROJEKTU:Grad Osijek, Udruga Breza, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek te Fakultet strojarstva i brodogradnje iz Zagreba, zajedno s partnerskim organizacijama iz sedam EU zemalja, provode trogodišnji projekt Eyes Hearts Hands – Urban Revolution (Oči, srca i ruke – Urbana revolucija) (EHHUR) financiran iz Programa za istraživanje i inovacije – Obzor Europa kojemu je cilj učiniti gradove uključivima, sigurnima, otpornima i održivima. Poseban je naglasak stavljen na sigurni pristup zelenim i javnim površinama za žene, djecu, starije osobe te osobe s invaliditetom. Projekt promovira građanski aktivizam u različitim područjima: stvaralaštvu, tradiciji, zanatima, znanosti, obrazovanju, sportu, poduzetništvu, kulturi, umjetnosti, kao i uključivanje djece, mladih te odraslih osoba s posebnim potrebama i invaliditetom.Plavi Svemir obilježava EU tjedan mobilnosti i održivoga razvoja, dok cijeli projekt EHHUR traje tri godine. Na predstavljanju Plavog Svemira sudjelovali su Jasenka Crković, zamjenica gradonačelnika Osijeka, dr.sc. Danijela Lovoković, predstavnica Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, Antun Ptičar, ravnatelj OŠ Frana Krste Frankopana i Suzana Vargović, predsjednica Udruge Breza, moderatorica je bila Ivana Šibalić iz Udruge Breza.