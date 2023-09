rukometaši Osijeka

Tekst: RK Osijek

Foto: RK Moslavina

Ponovno ses gostovanja vraćaju s. Ovaj su put, u okviru, odigrali neriješeno s(29:29). Ususretu u Kutini, Osječani su se vratili s, a na kraju gotovo došli i do. Ipak, na svom drugom uzastopnom gostovanju na kraju su upisali iTrenernajavio je Moslavinu kao izrazito, a od prve se minute pokazalo da Osječane očekuje. Prvi gol pao je tek u trećoj minuti, i to za početno vodstvo kutinskih rukometaša. Do 15. minute gledali smo donekle ravnopravan dvoboj, a onda su domaćini imali sjajnu seriju. Postigli su šest uzastopnih pogodaka u jednako toliko minuta, te se po prvi put na utakmici značajno odvojili (13:7). Veraja je odmah reagirao te pozvao time-out kako bi razbudio momčad. Pokazalo se tojer su se Osječani malo podigli, stisnuli u obrani i oraspoložili u napadu, pa su do kraja prvog dijela susreta došli tek na minus 2 (16:14).Nastavak susreta gostujući je sastav otvorio značajno bolje. U prvih pet minuta, pogocima, poravnali su na 17:17 i najavili uzbudljivo drugo poluvrijeme. Moslavci su se u par navrata pokušali odvojiti, ali Verajina momčad to više nije dopuštala. U 57. minuti redom su se u strijelce upisivali, a Osijek je minutu prije kraja imao vodstvo 29:28. Na samom početku posljednje minuteje to izjednačio i postavio, pokazat će se kasnije, i konačan rezultat. Oba su sastava imala priliku doći do oba boda – Osječani su izgubili loptu u svom posljednjem napadu, a domaćini preko Vusića pogodili vratnicu tik prije zvuka sirene. Na kraju – podjela bodova.“, istaknuo je Osijekov kapetannakon završetka susreta.U bijelo-plavom kadruje biokoji je postigao osam pogodaka.u strijelce se upisao, a veseli povratakkoji je prvi put nakon ozljede dobio malo veću minutažu i pritom. Dobar su učinak imali i vratari –upisao je 12 obrana, u što je ugradio i dva obranjena sedmerca, a zabio je i pogodak.također je „skinuo“ udarac sa sedam metara.Uz dva boda iz dva gostujuća susreta, rukometaši Osijeka trenutno zauzimaju tligaške ljestvice te konačno očekuju utakmicu na domaćem parketu. U sklopu 3. kola na Zrinjevac dolazi momčad Varaždina. Dvoboj je na rasporedu u subotu s početkom u 17 sati.