Nakonu derbiju protiv Dinama,polakoza vodećimu HNL-u. Borba tek za mjesto koje vodi učini se kao realnost, pod uvjetom da momčad značajnoigru u obrani.svašta su proživjeli ovog ljeta. Najljepši trenutak svakako je bilo otvaranjeprotiv Slaven Belupa, što je bio jedan od najgledanijih događaja na hrvatskim sportskim televizijama tog vikenda.Uslijedili su nastupi u Europi u kojima je momčadodlično krenula protiv, da bi je turskiipak spustio na zemlju.U HNL-u je pak bilo nekoliko, poput preokreta iz 0:3 u 4:3 protiv. No, bilo je i neočekivanih posrtaja, kao i previše primljenih golova, što je kulminiralo remijimaprotivprotivA onda je došao derbi protiv Dinama. Oni koji prakticiraju online klađenje i tipuju na Osijek vjerovali su u dobitak nakon 2:0 u drugom poluvremenu, no uslijedio je, začinjen s dva kontroverzna kaznena udarca u posljednjim minutama utakmice.Izazvalo je to mnogounutar kluba, no nogomet ide dalje i na Osijeku je ove jeseni konsolidirati svoje redove te pokušati seu borbu za naslov prvaka.Osijek ne može biti zadovoljan ljetnim prijelaznim rokom. Naime, tijekom prošle sezone klub su napustili brojni važni igrači.otišli su igrati u inozemstvo, a klub je ostao i bezKao da to nije bilo dosta,na kraju je potpisao za Hajduk, atakođer su pronašli novi angažman. Grkdošao je pak kao pojačanje u obranu , ali ubrzo je poslan na posudbu.Što se pak novih igrača u Osijeku tiče, stigli su, a obranu su na kraju još pojačali. Doveden je i, a kao vrijedan dodatak sastavu predstavljen je Ukrajinac, važan za ofenzivu.Sve u svemu, kad se uzme u obzir tko je sve otišao u posljednjih godinu dana, a tko je došao, ne možemo reći da je Osijek jači nego što je bio. Svejedno, Tomas ima na raspolaganju nekolikopa bi čvrsta i organizirana igra mogla donijeti rezultate u utakmicama koje dolaze.Ako pogledamo što kažu kladionice online , Osijek je već sad praktički prekrižen iz borbe za naslov prvaka, unatoč tome što njegov bodovni zaostatak za Hajdukom i dalje nije pretjerano velik.Osječanima svakako ide na ruku što niti drugi pretendenti na titulu ovog ljetanešto posebno ojačali kadar, a Dinamo je paknego što je donedavno bio.Ipak, bilo kakav uspon prema vrhu za Osijek će biti nemoguć sve dok ne posloži svoju obranu. Problem dosad nije bila samo igra u zadnjoj liniji, već i suradnja između različitih linija, što je ostavljalo previše prostora protivnicima.Pa je tako, a Dinamo 3 pogotka protiv Osijeka, što je previše za klub koji se nadau HNL-u. Iako suodrađivali solidan posao prema naprijed, uz toliko primljenih golova definitivno je bilo nemoguće pobjeđivati iz kola u kolo.U svakom slučaju, unatoč tome što ljetni prijelazni rok nije bio posebno uspješan za Osijek, a momčad pokazuje određene slabosti, borba za vrh HNL-a definitivno još nije riješena. Uz malo više čvrstine i nekoliko uzastopnih pobjeda Tomasova momčad ima šansu pomrsiti račune Hajduku, Rijeci i Dinamu. No, ove jeseni više nema pravo na posrtaje koji su viđeni tijekom ljeta.