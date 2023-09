poslova i nadležnosti

Tekst i foto: OBZ.hr

Iako su izvješća i teme iz temeljnihžupanije kao predstavničkog tijela činile najveći broj od ukupno, nekoliko točaka danas (14. rujna 2023. godine) održanezavrjeđuju posebnu pozornost.Vijećnici su takoi dali suglasnostza nabavuza potrebe njena Odjela za radiologiju. Planirana vrijednost uređaja, zajedno s troškovima nabave i ugradnje uređaja te prilagodbe prostora, iznosi, a financirat će se iz sredstava državnog proračuna. Riječ je o uređaju važnom za rano otkrivanje malignih oboljenja i posttraumatskih stanja, ali i praćenje uspješnosti terapije te kod preventivnih pregleda zdravih osoba. Zbog velikih lista čekanja, uređaj je teško dostupan na našem području, a prema OŽB Našice gravitira okos područja Našica, Orahovice, Slatine, Donjeg Miholjca, dijela Valpovštine i Đakova, pa je neupitna opravdanost kupnje. Osim toga, MR postaje standard prilikom dijagnostike u specijalističko-konzilijarnoj zaštiti kojoj se daje bitna uloga tijekom optimalizacije troškova u zdravstvu. Ovom nabavom, liječnicima Odjela za radiologiju u Našicama (šest specijalista radiologije, a još dvoje su na specijalističkom usavršavanju)će se postavljanje dijagnoze, rasteretiti MR dijagnostika u KBC Osijek, a pacijentima će se smanjiti dužina čekanja na pretrage.Skupština OBŽ donijela je također Zaključak o davanju suglasnostiza zaključivanje ugovora o nabavi, čija je ukupna cijenaVijećnici su podržali i Zaključak kojim odobravaju pristupanje Osječko-baranjske županijekoju je donijelo Vijeće europskih općina i regija. Ujedno je ovlašten župan za potpisivanje Europske povelje i poduzimanje svih radnji potrebnih za njezinu provedbu.Na sjednici jeZaključak o sudjelovanju Osječko-baranjske županije uHrvatske banke za obnovu i razvitak, kao i. Usvojena su i izvješća o poslovanju. Usvojena je Informacija o infrastrukturnom ulaganju u 10 osnovnih škola, čiji je osnivač Osječko-baranjska županija, u sklopu Eksperimentalnog programa "", zatim informacije o poljoprivrednoj proizvodnji i o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije.Kao i obično, na početku sjednice vijećnici su županupostavljali pitanja i predlagali inicijative, na što im je on odgovorio. Pitanja su postavili vijećniciNa pitanje o aktualnostima u radu, župan je rekao da je RDC počeo prikupljati i skladištiti proizvode s područja naše i susjednih županija i već je popunjenost kapaciteta dostigla 72 posto. -- kazao je.Govoreći o radu Gospodarskog centra OBŽ, župan je naveo kako je u novoizgrađenom Centru do sada održano deset događanja, od konferencija, sajmova i kongresa, a u planu je još toliko do kraja godine.- poručio je župan Anušić.