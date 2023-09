od 1. siječnja do 31. kolovoza 2023.

Policijske uprave osječko-baranjske

Mladi vozači

Vozači mopeda i motocikla

Vozači bicikla

Pješaci

Savjeti sudionicima u prometu:

U razdobljugodine na područjuevidentirano je(2022. - 1218) prometnih nesreća od kojih(2022. - 12) prometnih nesreća s poginulim osobama,(2022. - 344) prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama i(2022. - 862) prometna nesreća s materijalnom štetom.U navedenom razdoblju ukupno je stradala(2022. - 523), od kojih jepoginulo (2022. - 13),je zadobilo teške tjelesne ozljede (2022. - 107) i 395 osoba je zadobilo lake tjelesne ozljede (2022. - 403).Najveći broj prometnih nesreća dogodio se zbog neprilagođene brzine, nepoštivanje prednosti prolaska, nepropisna vožnja unatrag, nepropisno kretanje vozila na kolnikui drugo.u kojima je uzrok bila nepropisna i neprilagođena brzina ukupno je stradalood čega jepoginulo,je zadobilo teške tjelesne ozljede ije zadobilo lake tjelesne ozljede.počinitelji su imali alkohola u krvi u kojima supoginule,je zadobilo teške tjelesne ozljede ije zadobilo lake tjelesne ozljede.Prema danima u tjednu najviše prometnih nesreća evidentirano je četvrtkom 218, petkom 214, ponedjeljkom 203, srijedom 187, utorkom 176, subotom 153 i najmanje nedjeljom 146.Prema dobu dana najviše prometnih nesreća se dogodilo u vremenu od 12 do 16 sati - 349, od 8 do 12 sati - 345, od 16 do 20 sati - 274, od 20 do 24 sata - 141, od 4 do 8 sati - 116 i najmanje u vremenu od ponoći do 4 sata - 72.su počinitelji u 181 prometnoj nesreći od kojih u dvije s poginulim osobama, 53 s ozlijeđenim osobama i 126 s materijalnom štetom. U navedenim prometnim nesrećama ukupno je stradala 81 osoba od kojih su dvije osobe poginule, osam osoba je zadobilo teške tjelesne ozljede i 71 osoba je zadobila lake tjelesne ozljede. U 18 prometnih nesreća mladi vozači upravljali su pod utjecajem alkohola.su sudjelovali u 37 prometnih nesreća od kojih u osam prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama i 29 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U navedenim prometnim nesrećama ukupno je stradala 31 osoba od kojih je 13 osoba zadobilo teške tjelesne ozljede i 18 osoba je zadobilo lake tjelesne ozljede. Navedena skupina su počinitelji 21 prometne nesreće, sedam vozača navedene skupine i jedan putnik nisu imali zaštitnu kacigu na glavi i osam vozača navedene skupine su imali nedopuštenu prisutnost alkohola u krvi.sudjelovali su u 73 prometne nesreće od kojih je jedna s poginulim osobama, 53 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama te 19 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Ukupno su stradala 53 vozača bicikla od čega je jedan vozač poginuo, devet vozača bicikala je zadobilo teške tjelesne ozljede i 43 vozača bicikala je zadobilo lake tjelesne ozljede. Vozači bicikala su počinitelji 31 prometne nesreće.su sudjelovali u 30 prometnih nesreća od kojih tri s poginulim osobama, 25 s ozlijeđenim osobama i dvije s materijalnom štetom. Ukupno je stradalo 29 pješaka od kojih su tri pješaka poginula, šest pješaka je zadobilo teške tjelesne ozljede i 20 pješaka je zadobilo lake tjelesne ozljede. Na pješakom prijelazu evidentirano je sedam prometnih nesreća. Pješaci su počinitelji u dvije prometne nesreće.- vodite računa o tehničkoj ispravnosti vozila kojim upravljate, posebice, stanju i ispravnosti pneumatika,- brzinu kretanja vozila prilagodite stanju i uvjetima na cesti,- poštujte ograničenja brzine kretanja vozila (propisana Zakonom ili postavljenim prometnim znacima, uključujući pritom i ograničenja na promjenjivoj prometnoj signalizaciji),- ne konzumirajte alkoholna pića prije i za vrijeme vožnje,- ne koristite mobitel tijekom vožnje,- koristite sigurnosni pojas i na prednjim i na stražnjim sjedalima u vozilu,- pobrinite se za adekvatan smještaj djece u vozilu,- bez obzira na žurbu, ne ulazite u rizična pretjecanja,- pješačkim prijelazima približavajte se smanjenom brzinom i povećanim oprezom,- prilikom vožnje u kolonama držite dovoljan razmak između vozila,- ako se kao pješak krećete kolnikom na javnoj cesti izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a noću i danju u slučajevima smanjene vidljivosti koristite svjetliju odjeću. Zakonska obaveza je da ako se krećete kolnikom morate biti označeni nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom,- biciklisti, budite propisno označeni, zakonska obaveza je da noću i danju u uvjetima smanjene vidljivosti budete označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom.