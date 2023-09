Baranjski Ferivi polumaraton

8. Baranjski Ferivi polumaraton opet se održava na području Baranje, ali ovog puta malo bliže Osijeku, na prostoru kod Prijemnog centra PP Kopački rit. Izuzetno nam je drago da su ovoj konferenciji i cijeloj manifestaciji odazvali predstavnici Ministarstva turizma i sporta, Osječko-baranjske županije, Općine Bilje i JU Park prirode Kopački rit, koji su naši suorganizatori te imamo njihovu potporu

Start svih utrka je na Prijemnom centru, a trkači će se kretati prema mjestu Kopačevo, ići njegovim glavnim ulicama te nazad do Prijemnog centra. Nastavit će se prema pristaništu Sakadaš i mjestu Kozjak gdje će biti okretište te se istim putem vraćati nazad. Na kraju smo dobili jako atraktivnu i brzu stazu, dosta ravnu, što odgovara trkačima i što će vjerujem rezultirati i novim osobnim rekordima. Utrka građana i štafeta 3x5 km održat će se istom rutom, a dječje utrke će se organizirati na samom Prijemnom centru. Malo je promijenjena i satnica održavanja, pa je početak polumaratona u 10.00 sati, u 10.30 sati kreću utrka građana i štafeta 3x5 km, a dječje utrke po više uzrasnih kategorija su predviđene od 12.00 sati

Ponosni smo pokrovitelji Baranjskog Ferivi polumaratona koji je savršen spoj prirode i zdravog života, ali i izvrstan promotor naše županije kao zajednice ugodnog života. Naša tvrtka nastoji doprinijeti sportskom razvoju grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, a to ćemo činiti i u budućnosti

Sigurni smo da će i ova nova staza biti vrlo atraktivna jer prolazi mjestom Kopačevo, koje će, uvjeren sam, u godinama pred nama, postati jedna ozbiljna turistička destinacija. U ranijim se godinama polumaraton odvijao u Tikvešu, no ove godine je to bilo nemoguće zbog pojave afričke svinjske kuge i izrazito šumovitog djela kojim je prolazila utrka, no drago nam je da smo ostali na području Općine Bilje

Sportska nacija je zdrava nacija, a ja želim vjerovati da i naš mali doprinos ide k tome. Osječko-baranjska županija proglašena je Europskom regijom sporta 2024. godine, u čemu je i Općina Bilje, kao mali raj nadomak Osijeka, imala svoju ulogu organizirajući niz domaćih i međunarodnih natjecanja. Zahvaljujem se svima koji su doprinijeli da se sve one prošle, ali i buduće manifestacije održavaju upravo na našem području

Naša je županija proglašena Europskom regijom sporta 2024. godine te ćemo u kontekstu toga nastojati poboljšati sportsku infrastrukturu, ali i dati podršku ljudima koji aktivno rade s djecom i mladima unutar klubova i športskih organizacija. Uz do sada izgrađene školske dvorane i dječja igrališta te izvršena ulaganja u nabavu sportske opreme i pomagala, želja nam je i u budućnosti biti snažan i pouzdan partner našim sportašima, djeci i rekreativcima u bavljenju sportom

Baranjski Ferivi polumaraton je savršen spoj onoga što sport nudi i vrhunskim sportašima, ali i rekreativcima u prekrasnom ambijentu i na sjajnoj stazi. Osječko-baranjska županija ovakvim manifestacijama pokazuje da je lider u tom segmentu, uz nebrojena događanja koja se odražavaju i na produženje turističke sezone i na tome im čestitam. Ove godine je bio ogroman interes za podršku lokalnom sportu te smo uspjeli financirati 160 ovakvih i sličnih projekata u iznosu većem od 2,6 milijuna eura

Tekst i foto: OBZ.hr

Tradicionalniodržat će ugodine u, i to sa startom i ciljem na. Tim povodom je u organizacijiodržana je konferencija za novinare na kojoj su pojašnjeniove popularne sportske manifestacije, koja se ove godine održava po, ali na novoj lokaciji/trasi. Naime, manifestacija se redovito održavala na prostoru oko, međutim zbog epidemiološke situacije i potencijalne opasnosti od pojave Afričke svinjske kuge određena je nova lokacija.- rekla je Zvjezdana, predsjednica Atletskog kluba "Slavonija-Žito" Osijek, koji je organizator manifestacije, dok je tvrtka Ferivi generalni sponzor.- najavio je, tajnik AK „Slavonija-Žito“.Dodao je da se već prijavilo više od, no prijave su u tijeku te se očekuje sudjelovanje. Dakako, bit će tu i drugi posjetitelji jer uz utrke ima i niz popratnih programa i događanja.- kazao jeu ime tvrtke Ferivi.Ravnatelj JU PP Kopački ritnaglasio je kako ovakva događanja silno doprinosekao oblika zdravog življenja uz osnaživanje turističkih potencijala destinacije u kojoj se odvijaju.- rekao je Bašić.Načelnik Općine Biljeistaknuo je kako je Općina odavnouz koju se odlično nadovezuje sport.- naglasio je Cickaj.Zamjenik županakazao je kako je Osječko-baranjska županija pouzdan partner svim kvalitetnim i vrijednim događanjima čiji je cilj promocija i osnaživanje sportskih i turističkih potencijala našeg kraja.- rekao je Miletić.- zaključio je državni tajnik za sport u Ministarstvu sporta i turizma