Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića

od 14. do 17. rujna 2023

3 eura

blagajni kazališta

Četvrtak , 14. rujna 2023.

18,00 sati

3,00 eura/ 22,06 kune

Predstava se zasniva na predlošku Bajke o glupom (budalastom) mišiću Samuila Jakovljeviča Maršaka, ruskoga pisca iz sovjetskih vremena. Priča nam govori o malenom, neposlušnom i jogunastom mišiću koji odlučno odbija leći i spavati. Mama mišica na razne načine pokušava poleći sina u kolijevku, ali ne uspijeva – mišić ne želi spavati. Tada mami mišici pada na pamet da pozove druge životinje kako bi uspavale njezina sina. No uzalud se trude, i štuka, i žaba, i konjić. Tek s dolaskom mačke, u mišjem domu nastaje velika promjena. Naravno, u našoj predstavi mačka ne će pojesti mišića. Ali zato će se on kada ostane s mačkom sam, ponašati sasvim drugačije.

Petak , 15. rujna 2023.

18,00 sati

3,00 eura/ 22,06 kune

Priča o “Lavu koji ne zna pisati“ je događajima puna, izrazito smiješna i avanturistička priča iz prašume. Uz lava, djeca će upoznati mnogo smiješnih životinja koje pokazuju karakterne crte ljudi i zaljubljenog kralja životinja tjeraju na rub očaja. Lav ne zna pisati, ali to ga ne smeta jer on zna rikati i pokazati zube, a više mu i ne treba. Ali kada sretne pametnu i lijepu lavicu koja uz to čita knjigu brzo primijeti kako bi bilo korisno da zna pisati i čitati. Jer lavica koja zna čitati je dama, a dami se prvo napiše pismo, ljubavno pismo.

Subota , 16. rujna 2023.

18,00 sati

3,00 eura/ 22,06 kune

Kroz zabavnu i edukativnu predstavu naši najmlađi moći će saznati gdje odložiti koje smeće te kako ga što više smanjiti u svakodnevnom životu. Uz puno smijeha i zabave kroz priču vodit će vas naši junaci Ružica eko-ratnica i njezin prijatelj Dino. Nadamo se da ćemo i u nekome od najmlađih gledatelja probuditi eko-ratnika koji će savjesno brinuti o našoj planeti jer na kraju krajeva ovaj planet ostavljamo njima..

Nedjelja , 17. rujna 2023.

10,30 sati

3,00 eura/ 22,06 kune

Balon, slovo i papir – lutkarski je kolaž sastavljen od dječjih priča, pjesmica i igrica prikupljenih iz starih školskih udžbenika za djecu kojima su se učenici koristili pri polasku u školu. Junaci priča su izrađeni od papira. Izvođači koriste papirnate lutkice, a povremeno se na pozornicu ušulja crveni balon punjen helijem i pridružuje se veselom papirnatom društvu. A tko ne bi želio prihvatiti balon u svoje društvo? Jer crveni balon je sve samo ne guma punjena helijem baš kao što su i knjige sve samo ne hrpa papira. Predstava “Balon, slovo i papir” naslovom podsjeća na hrvatsku inačicu igre “Kamen, škare i papir”. Roditelji će se možda prisjetiti svog djetinjstva, a djeca koja se spremaju za polazak u školu možda će pronaći novu ideju kako se igrati škole.

