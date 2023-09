Ivan Radić

Svečanoj sjednici Vijeća Gradske četvrti Donji grad

rgu bana Josipa Jelačića

Tihomir Florijančić

Frano Barać

novouređeno igralište

obnovljeni nogostup

Obnovljen je nogostup, na igralištu je postavljena nova betonska podloga, novi golovi, prvi puta i koš, te stol za stolni tenis. Vrijednost radova je oko 40 tisuća eura, a izvele su ih gradske tvrtke, Unikom i Športski objekti. A kao što možemo vidjeti i što je najvažnije da je novo igralište puno djece, da su i djeca i roditelji zadovoljni.

Zahvalila bih se prvenstveno našem gradonačelniku i njegovim suradnicima što unazad nekoliko godina se u Osijeku događaju jako lijepe stvari. Puno toga se gradi. Hvala što su ispunili naše želje i obnovili ovo igralište na Mursi.

Zlata Kralik

stola za stolni tenis

Ovo naselje do sada nije imalo koš, tako da i meni kao profesionalnom košarkašu, ovo jako puno znači.

Jakov Matuzović

Veseli me što večeras ovdje vidim jako puno mladih obitelj s djecom. Najavljujem da ćemo ubrzo krenuti s radovima na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje ćemo napraviti dječje igralište slično onom na Sjenjaku gdje imamo odlične reakcije roditelja i djece. Radovi trebali započeti do kraja rujna, a završiti do kraja listopada. Procijenjena vrijednost je oko 100 tisuća eura.

Donji grad jedna je od naših najvećih gradskih četvrti u koju Grad Osijek uistinu puno ulaže. Protekle godine smo obnovili Mostarsku, Cvjetkovu i Ulicu Matije Gupca. Ove smo godine obnovili Riječku ulicu, nogostup i kolnik, nogostup u Huttlerovoj ulici. Ono što bih svakako istaknuo za Donji grad, kao što znate, prošle godine, na Dan gradske četvrti, smo otvorili treću poddionicu naše Promenade. Vrijednost radova kojima je Donji grad izašao na Promenadu je oko 4,5 milijuna eura.

spoj Donjeg i Gornjeg grada

100.-te obljetnice NK Olimpije

Olimpija je simbol Donjeg grada, mnoge generacije su odgojene tako, kako društveno, tako i sportski. Olimpija je svakom Donjograđaninu u srcu i to je centar gdje sam obitavam

Frano Barać

Nastavljamo ulagati u sve dijelove grada i uskoro imamo i novu europsku omotnicu gdje ćemo koristiti sredstva ne bi li Osijek bio što ljepši i ne bi li građani u svim dijelovima grada živjeli bolje.

Jagode Truhelke i Ljudevita Gaja

Osječki gradonačelniksa suradnicima sudjelovao je u nedjelju nakoja je održana na TOkupljenim građanima Donjega grada čestitao je Dan njihove gradske četvrti kao i crkveni god Preslavnog imena Marijina. Donjograđanima su s pozornice čestitali i predsjednik Gradskoga vijećai predsjednik Vijeća GČ Donji gradPrije svečane sjednice gradonačelnik Radić je obišaona Vijencu Murse, kao iu tom naselju.“- istaknuo je gradonačelnik Radić.Svoje zadovoljstvo izrazili su i stanovnici Vijenca Murse."- izjavila jekoja je inicirala postavljanjete zaključila da je kao roditelj sada mirnija jer njezino dijete ima mogućnost družiti se s vršnjacima, uz sport, na novom igralištu.“- rekao je stanar i košarkašGradonačelnik Radić najavio je na Svečanoj sjednici i izgradnju novog dječjeg igrališta na Trgu bana Josipa Jelačića.“- istaknuo je gradonačelnik Radić te podsjetio na dosadašnja ulaganja u Donji grad.„- rekao je gradonačelnik Ivan Radić te najavio da će se stoljetni san Osječana, a to jePromenadom ostvariti tijekom iduće godine kada će završiti radovi vrijedni 13 milijuna eura.U povodutemeljito je rekonstruiran i Sportski centar Olimpija u čiju je obnovu, podsjetio je gradonačelnik Radić, uloženo oko 50 tisuća eura.. „- istaknuo je predsjednik Vijeća GČ Donji grad“- poručio je osječki gradonačelnik Ivan Radić sa Svečane sjednice u Donjem gradu.U svečanom programu sudjelovali su i učenici i nastavnici donjogradskih osnovnih škola