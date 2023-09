Razmišljaš o pustolovini na dohvat ruke, o neočekivanom putovanju koje počinje iza ugla, o iskustvu za kakvim mnogi tragaju tisućama kilometara i ne uspiju ga naći?

hedonističkih nedoumica

Slavonija i Baranja

gastronomskih uživancija, vinskih iznenađenja, sportskih uzbuđenja i mentalnih rasterećenja

HeadOnEast

HeadOnEast u Osijeku

najljepše izdanje

osječku Tvrđu

baroknu kompoziciju

umjetnost, hedonizam, igru i zabavu

od 6. do 8. listopada 2023.

save the date

Dernek u sokaku Slavonske kuće, Vino.grad

Dopusti da te upoznamo s rješenjem svih! Tvojoj potrazi došao je kraj, a pakiranju kofera početak.ono su što tražiš – skrivene postojbineJednom riječju ili tri...dođi naVeć petu godinu zaredomnudigrada krojenog po mjeri svakog mudrog hedonista. Ove godine vraćamo se na mjesto gdje je duh hedonizma začet – u, najveću cjelovitu sačuvanuiz 18. stoljeća u Hrvatskoj, koja je spomenik nulte kategorije. Tvrđa od ove jeseni sjaji posebnim sjajem, zahvaljujući projektu obnove ovog kulturnog blaga istoka Hrvatske.Poseban festivalski duh HeadOnEasta spajai to početkom najljepšeg mjeseca u Slavonijigodine.Za sve vas koji nas pratite tijekom protekle četiri godine, ovo je „“ poziv na već dobro znanu najbolju zabavu na istoku Hrvatske, a za one koje put još nije „okrenuo“ prema istoku – ostavljamo dovoljno vremena da u svojim kalendarima oslobodite termine za novo hedonističko iskustvo koje će vas barem jednom godišnje vraćati u Slavoniju i Baranju.Tijekom tri dana festivala HeadOnEast nastupa s idućom postavom –te čeka s najboljim članovima vinskog orkestra Osječko-baranjske županije, Slavonije, Podunavlja, pa i šire regije, u Beercuzu se sastaje pivska elita, InDaSofa nudi sofasticiranje kakvo volimo, Sajam vinila i Osječki glazboplov uvest će te na novu razinu hedonističkog stanja duha, StreetFood servira ljubav na poseban način, Dječja radionica stvara mala i velika čuda, HeadOnKviz daje priliku da izvučeš asa iz rukava, Labos će ti otkriti nove formule hedonizma, a Art livada osigurati pravu jesensku umjetnost opuštanja u lijepom... Sve to popalit će svjetla radosti u nama, a Kuće svjetla obasjat će kao i uvijek dušu grada.Dok se pripremate i pakirate, za više informacija zapratite Facebook stranicu „Visit Slavonija Baranja“ i Instagram profil „visit.slavonija.baranja“. HeadOnEast i doživite Slavoniju!