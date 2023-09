Paket24 Premijer lige

Na kraju utakmice podjela bodova. Da je netko rekao nakon prvog poluvremena da će ostati neriješeno, ne bih se složio s time. Žao nam je, vodili smo pet, šest razlike, a nismo uspjeli privesti utakmicu u našu korist. Drugo poluvrijeme se nismo prilagodili na njihovo sedam na šest, a poremetila nas je i njihova igra četiri dva. Par promašenih zicera, nekoliko loših odluka u napadu i tu smo se uvukli u nervozu te nismo uspjeli pobijediti. U konačnici smo ušli u prvenstvo neporaženi

Trogir je prvi put poravnao rezultat u 60. minuti i uzeo nam bod. Kažem „uzeo“ jer smo vodili cijelu utakmicu. Igrali smo sve kako smo se dogovorili, međutim falilo je malo sportske sreće, a Trogir je preiskusna ekipa da ne bi znala kazniti pogreške, ipak oni igraju u Europi ove sezone. Želim čestitati svojim dečkima i zahvaliti publici na lijepoj rukometnoj večeri

Prvi bod u novoj sezonije upisan. Nakonodigrali su 25:25 u Trogiru protiv istoimenog protivnika. Time su u svoju drugu uzastopnu premijerligašku sezonu ušli bez poraza.Dojam je da je Osijek mogao i više. Sjajno su otvorili prvi dio susreta, s odličnom obrambenom igrom, baš kako je novi treneri tražio. Znali su Osječani da ih očekuje, ipak je Trogir slavio u oba međusobna susreta prošle natjecateljske godine. No, ove su sezone osječki prvotimci izgledali nešto drugačije.Verajina momčad bila je, posebice u prvom poluvremenu kojeg je privela kraju vodstvom 11:6.U nastavak susreta ušli su podjednako dobro, a zanimljivo je bilo u razdoblju od 36. do 38. minute. Zaredali su tri pogotka i prvi put došli na +7, a dva puta je poentirao i vratar Dino Hećimović. Imali su Osječani veću prednost sve do 54. minute kada je Trogir s pet pogodaka zaostatka stigao tek na jedan, i to u svega dvije minute. Iz bijelo-plavih redova zabio je potom Roko Purić, pokušavajući primiriti utakmicu i svoju momčad. Ipak, zahuktalo se u dvorani, a Trogirani su na krilima navijača još dva puta pogodili mrežu i stigli do vrijednog boda.“, istaknuo je Osijekov strateg Frano Veraja.Verajinu momčad predvodili su odličnikoji je deset puta zatresao mrežu Trogira tekoji je upisao 12 obrana i tome pridodao 2 pogotka.zabili su po četiri gola.“, zaključio je najbolji strijelac u redovima Osijeka.Osječki prvotimci tako upisuju bod na otvaranju sezone, a u drugom kolu ih ponovno očekuje gostovanje – ovaj put u Kutini kod Moslavine.