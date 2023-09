15. i 16. rujna 2023.

Tvrđa

Festival svjetla, ulične umjetnosti

napuštaju Tvrđu

novom dobu

Ulični festival

novog programa

proslava

Festival ulične umjetnosti

Monarhija novog doba

svjetlosni spektakl

15. i 16. rujna

najljepšim umjetničkim instalacijama

40.000 kvadrata zidova, ulica, tornjeva i skrivenih kutaka naše Tvrđe

300 godina

Kako zvuči Monarhija?

Budite carevi svoje zabave!

7. Osijek Craft Beer festival

Monarhija za prinčeve i princeze

Pogledajte i..

će postati mjesto na kojem će umjetnost obojati grad - održat će seZadnji bagerii nakon stoljeća topota kopita, vojničkih marševa, automobilskih guma i šetača svih formi i oblika, vrijeme je da ulice naše Tvrđe ožive u, možda? To je bila ideja iz koje se počela graditi slika jednog, osmišljenog baš za Tvrđu, programa inspiriranog Tvrđom. Povod je završetak radova, a motivza sve naše građane i njihove goste!, dostojan careva –. Monarhija zabave u kojoj je svaki posjetitelj vladar svoga vremena, vladar zabave i vladar novih prekrasnih ulica Tvrđe. Tim koji vam je donio festival svjetla u Osijek, za ovu prigodu, za nove ulice Tvrđe, radi posebanZato ovog vikenda,prošećite ulicama Tvrđe, obiđite ju cijelu i doživite! Ulice će svijetliti, svaki će ugao pričati svoju priču. Jedanaest svjetlosnih instalacija osvijetlit će oko. Uz glazbu i instalacije, na ovoj zabavi čija je početna točka bila prijekada je Tvrđa počela poprimati današnje obrise, svatko će pronaći kutak za sebe. Svjetlosne kulise obojat će zidove, a prostor između ispunit će šetači i desetine uličnih zabavljača među njima. Čudesni likovi na štulama, šarenilo kostima, žongliranje vatrom, ples, žive statue i jedan vrlo nemiran klavir učinit će ulice Kniferovom slikom – s brojnim zavojima i dugim meandrima ljudi koji stoje oko izvođača, smiju se i plješću!I glazba će obojati svaku ulicu Tvrđe. Svjetlosne instalacije pratit će zvučne kulise uz poznatu filmsku, klasičnu i ambijentalnu glazbu. Brojni ulični glazbenici, svojim će nastupima pratiti ritam ulice i obogatiti Tvrđu raznolikim uličnim pozornicama. Jedinstvena je ovo prilika i da dio osječke glazbene scene čujete u street izdanju. Iskoristite priliku i poslušajte tamburaše i zbor Paje Kolarića – kako bi zvučali da zasviraju u pariškom metrou, Big bend Osijek kao hit na ulicama nekog britanskog ili njemačkog grada, Ritmosice dok s njima u ritmu skaču prolaznici u Amsterdamu ili Lipu, čiji su pjevači bogati iskustvom jer po svakom izlasku iz aviona pjevaju po Budimpešti, Beču i svijetu… A možda za njih niste čuli, ali hoćete uskoro – dječji bend Uholaže upotpunit će ovu dičnu ekipu!Osječki puhački orkestar učinit će vam još ugodnijom subotnju prijepodnevnu kavu u Tvrđi, a Volim gramofonske ploče, sa svojim DJ-ima drži glazbenu frontu na čak 3 stage-a.To je samo domaća ekipa, a stižu nam tu i dva sjajna benda uz koje će iskustvo na Craftu biti još bolje, autentična irska pub glazba iz violine, gitare i glasnica Patricka Walkera i Hrvoja Sudara te već nam poznat i drag – Orjen Riđanović gypsy jazz trio! Tu je i još nekoliko uličnih glazbenih bisera, no prošećite se Tvrđom tokom petka i subote i iznenadite se.Uz festival svjetla i uličnu umjetnost,ovog vikenda seli iz Sunčane ulice u Tvrđu. Svi ljubitelji piva i dobre zabave od 17:00 do 01:00 sat, imat će priliku kušati preko 70 vrsta piva i uživati u pravoj pivskoj gozbi – poput careva.A posebna monarhija u monarhiji donosi i putovnicu za raj ljubitelja vina – Vinska monarhija čeka na vas! Nema dobre kapljice bez street fooda, stoga u svoje carstvo možete doći – gladni. Gastro ponuda, bit će raznolika i vrhunska, kako ona na ulicama, tako i u restoranima i kafićima Tvrđe.Uz brojne ulične performanse i zabavu za cijelu obitelj, povlašteni tretman i ulicu imaju oni najmlađi – subota prijepodne od 11:00 sati rezervirana je dječje radosti uz dječji rock band Uholaže, pričaonicu Cvilidreta i lutkarsko kazalište za djecu na kojem će upoznati Matijine lutke i zaljubiti se u kazalište (ako već nisu). A za one koji ne idu rano spavati, organizirana je radionica „Festival svjetla za djecu“ u subotu od 19:30 gdje naši maleni sami mogu bojati svjetlom ulice Tvrđe.Pitanje s početka sada ima jednoznačan odgovor: „CARE, DI SI ZA VIKEND?“, odgovor: „U TVRĐI NARAVNO, CARUJEM U SVOJOJ MONARHIJI!“Carice i carevi, vidimo se!Radno vrijeme:Petak, 15.9. / CRAFT BEER FESTIVAL 17:00 – 01:00 satFESTIVAL ULIČNE UMJETNOSTI 20:00 – 01:00 satSubota, 16.9. / CRAFT BEER FESTIVAL 17:00 – 01:00 satFESTIVAL ULIČNE UMJETNOSTI 20:00 – 01:00 satSUBOTNJA KAVICA U TVRĐISubota, 16.9./ DJEČJI PROGRAMI, OSJEČKI PUHAČKI ORKESTAR 11:00 – 13:00 sati