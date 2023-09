sunčano i toplo

vruće vrijeme

kratkotrajno osvježenje

pretežno vedro i vruće vrijeme

31°C

32°C

18°C

sunčano vrijeme

21°C

33°C

kišu

19°C

27°C

25°C

Tekst i foto: Osijek031.com

Početak novog tjedna u rujnu donosi, odnosno. No, od sredine tjedna očekuje nasDanas i sutra prevladavat će. Danas će uz slab do umjeren jugoistočni vjetar dnevna temperatura biti do, a sutra do. Jutarnja doSrijeda donosi djelomično, a prema kraju dana stiže naoblaka. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar.Za četvrtak prognostičari najavljujuu kasnim poslijepodnevnim satima. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. U petak će biti nešto svježije. Prevladavat će pretežno vedro vrijeme uz dnevnu temperaturu do