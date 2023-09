Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije

Tekst i foto: OBZ.hr

u Osijeku danas (8. rujna 2023. godine) otvoren je. Ovaj tradicionalni izložbeno-prodajni sajam prvi put se održava u novom prostoru, a traje tri dana (otvoren je od 10.00 do 19.00 sati od danas do nedjelje, 10. rujna). Na sajmu izlažeiz područja, ulaz jeza sve posjetitelje, parking, a za građane je osiguran ina relacijiOrganizator sajma jeu suradnji s. Program se odvija pod pokroviteljstvom, a sponzori suSvečanom otvorenju sajma SALORI u novom, suvremenom i multifunkcionalnom prostoru Gospodarskog centra OBŽ nazočio je velik broj posjetitelja, od koji su mnogi lovci, ribolovci i zaljubljenici u prirodu. Otvaranju sajma nazočili su župan Osječko-baranjske županije, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, saborski zastupnici, glavni državni inspektor, predsjednik Hrvatskog športsko ribolovnog saveza, predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza, predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijekai drugi uzvanici.- rekao je župan Ivan Anušić te dodao:, kazao je župan.Saborska zastupnica i koordinatorica Županije za Gospodarski centar OBŽ Nataša Tramišak upozorila je da već na samom otvaranju Sajma ima- poručila je Tramišak.Direktorica Osječkog sajma d.o.o. Ivana Rešetar naglasila je da će se na Sajmu predstaviti. Bit će tu i bogata gastronomska ponuda, izložba fotografija kontinentalnog turizma, kao i razne edukativne radionice, okrugli stolovi i druga događanja.- rekao je predsjednik Gradskog vijeća Osijeka Tihomir Florijančić.Uz Hrvatski lovački savez i Lovački savez OBŽ, na Sajmu sudjeluju i lovački savezi iz drugih županija te izSajamska ponuda odnosi se prvenstveno na izložbe i prodaju renomirane opreme, oružja, pribora i uređaja za lov i ribolov, no svakom gostu ponudit će se i niz stručno-pratećih aktivnosti i događanja; prezentacije lovišta, trofeja i rada lovno bogatih županija i njihovih lovačkih saveza, predstavljanje djelatnosti i mogućnosti županijskih hrvatsko-športskih ribolovnih saveza te nezaobilazna turistička ponuda. Naravno, osim ponude na izložbenom prostoru, SALORI je i mjesto susreta brojnih stručnjaka za lovnu i ribolovnu djelatnost te turizam.Posjetitelje Sajma očekuje kušanjekoje će pripremati najbolji kuhari, a organizirane su i edukacije o potrebi i načinima zaštite pojedinih životinjskih vrsta, SALORI kup - natjecanje u lovu ribe udicom na plovak, prikaz mogućnosti kontinentalnog turizma i izložba fotografija o bogatstvu prirodnih ljepota, što se odvija u suradnji s Turističkom zajednicom Osječko-baranjske županije i Javnom ustanovom Park prirode „Kopački rit“ i druga zanimljiva događanja.