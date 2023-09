NK Osijek i HNK Hajduk

Mihaela Žapera

Bijelo-plavih

147 nastupa

18 golova

Dugo poznajem Mihaela, pratio sam njegov igrački put od mlađih kategorija Osijeka preko druge momčadi pa sve do sada kada je postao prvotimac. Hvala mu na svemu što je pružio za naš klub. Imao je dvije opcije za nastavak karijere, odabrao je onu koju je procijenio boljom za svoju budućnost. Za nas je to završena priča, okrećemo se ulaznim transferima, radimo paralelno na više strana i vjerujemo da ćemo uskoro obradovati navijače nekim novim imenom u našem rosteru

Ivica Kulešević

Mihael Žaper

Da, došlo je vrijeme rastanka. Odlučio sam se za novi izazov, a rastati se s Osijekom sigurno nije lako i jednostavno, nakon svega što smo prošli zajedno. To je klub u kojem sam igrački sazrijevao, uz koji me veže puno toga lijepoga i u kojem sam dočekao svoju šansu. No, u profesionalizmu postoje trenutci kada se donose odluke poput ove, kada se nađemo na nekakvoj prekretnici i tražimo nešto novo. Želio bih se zahvaliti svima s kojima sam godinama dijelio svlačionicu, prvo u Gradskom vrtu, a u posljednje vrijeme na Opus Areni, trenerima s kojima sam radio, svim ljudima u Klubu i navijačima koji dolaze na tribine i bodre momčad, što će sigurno činiti i dalje. Osijeku želim sreću i uspješan nastavak sezone

Tekst i foto: NK Osijek

