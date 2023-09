Sivas

Protekla je subota, barem što se atletike tiče, u fokus smjestila turski gradgdje se održalo još jedno, ovaj put u režiji mlađejuniorskih atletskih zvijezda. Kao uvijek,odgovorio je na poziv izbornikapa su na put krenuli sprintericai njen trenerUspjesi jedne od(što potvrđuje netom prije puta dodijeljena „“ stipendija) više nisu nepoznanica: nakon što je, iako tek mlađa juniorka, Mia u kolovozu nastupila na juniorskom Europskom prvenstvu, a samo mjesec dana prije ostvarilana EYOF-u (inačici Olimpijade za mlađe uzraste) osvojivšina 100m s preponama (2022. i 2023.g.), što još nikome u atletskom svijetu nije pošlo za rukom), očekivano ju je na put, uz trenera Šešuma, pratila i titula favoritkinje.Kako upravo ovaj nagrađivani trener ne voli favoriziranja kako njegovih, tako ni drugih atletičara (pa se od njega može čuti da ništa nije gotovo do samoga kraja), znao je što Mia može, no preostalo je to i potvrditi.“ pa je ona tako, bez ikakvih poteškoća, istrčala svojih 100m s preponama i potvrdila špekulacije:zasjala je oko vrata zahvaljujući (za konkurentice nedostižnih) 13,56 sekundi.No naša nezaustavljiva Goldy tu nije stala: nešto kasnije se još jednom penje na postolje, i to zahvaljujući štafetnoj utrci 4x100m gdje je, zajedno s ostalim članicama Reprezentacije (), osvojila, ujedno i titulu(47,01).Vrijeme je za: nakon života na kotačima i krilima, Miju sada očekuje nešto mirniji rujan – nastupa će biti, ali će ju napori, barem oni koji se odnose na daleka putovanja, zaobići.Ipak, ostanite na oprezu: kad čujete poznatu trenerovu „vidimo se u cilju!“, pripremite se jer nikad ne znate kakav je sportski spektakl ovaj duo pripremio! Očekujte neočekivano…