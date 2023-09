Dan sjećanja na poginule i nestale branitelje Bilja u Domovinskom ratu

U Bilju je jučer (3. rujna 2023. godine) obilježen. Odavanje počasti zaBilja počelo je polaganjem vijenaca nau Osijeku te na, a nakon mise u crkviu Bilju, uslijedio je mimohod svih sudionika glavnom ulicomgdje su pred spomen obilježjem položeni vijenci i upaljene svijeće.Žitelji naselja i Općine Bilja tako se s tugom i ponosom iskazali, a za Dan sjećanja odabran je 3. rujna jer je tog dana 1991. godine u obrani Bilja, zadnjeg neokupiranog naselja u Baranji, od napada oklopnih jedinica tzv. JNA i pobunjenih Srba poginulo. Još je 13 zarobljeno, a uz zvjerska mučenja ubijeno je 9 branitelja. Njihova tijela naknadno su pronađena i ekshumirana na raznim stratištima, no za jednog se ni danas ne zna sudbina. Tri branitelja su naknadno razmijenjena.Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća počast hrvatskim braniteljima Bilja odali su članovi obitelji stradalih i nestalih hrvatskih branitelja, župan, općinski načelnik, saborski zastupnik i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, predstavnicii drugih udruga proisteklih iz Domovinskog rata.- kazao je župan Anušić te naglasio:- poručio je županSaborski zastupnikistakao je da je malo mjesta koja su doživjela tragediju poput Bilja. -, rekao je.Načelnikistaknuo je kako su u obilježavanje godišnjice stradavanja branitelja Bilja uključeni i učenicite mališani izkako bi shvatili što se dogodilo i što znači žrtva branitelja te da, kada ne bude svjedoka tog vremena, oni nastave tradiciju sjećanja na hrvatske branitelje. Podsjetio je na tragične događaje 1991. godine.- kazao je Cickaj.