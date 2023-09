Karate akademija Osijek

27. Međimurje Open Croatia 2023.

Proteklog vikendanastupila je u Čakovcu međunarodnom natjecanjuNa natjecanju je sudjelovaloiz, te je ujedno ovo bioza odlazak nakoje se početkom sljedeće godine održava u Gruziji.Karate Akademija Osijek predstavljali su sljedeći natjecatelji:1.cicibanke -24 kg2.ml. Učenici +43 kg1.cicibanke -27 kg2.cicibanke +33 kg3.ml. Učenice -27 kg4.ml. Učenici -35 kg5.učenici -54 kgBrončane medalje1.ml. Kadeti +69 kg2.kadeti +70 kg(2 pobjede, poraz za treće mjesto)(2 pobjede, poraz za treće mjesto)izgubili su u prvim borbama od trenutno spremniji boraca.S obzirom na to da se radi ou nastavku karate sezone njihova forma s brojem trening će rasti, te će biti spremni do bitnih natjecanja koja ih očekuju do kraja godine.Ekipu na natjecanju vodio je glavni trener kluba