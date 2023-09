GAMMA

Projekt(GAMe based learning in MAthematics) jeu okviru kojega su sveučilišta i škole izteiz Hrvatske razvileza nastavnike matematike bazirane na učenju temeljenom na. Glavni rezultati projekta su GAMMA priručnik za nastavnike o učenju temeljenom na digitalnim igrama, 8 GAMMA scenarija poučavanja i 7 matematičkih digitalnih igara i dostupni su na mrežnoj stranici projektaProjekt i projektni rezultati predstavljeni su 31. kolovoza 2023. na GAMMA završnoj konferenciji. Konferencija je održana dana 31. kolovoza 2023. nai bila je to najvećau Hrvatskoj. Na konferenciji su sudjelovalimatematike iz osnovnih i srednjih škola, kao is raznih fakulteta. Sudionici su dolazili iz raznih dijelova Hrvatske.Projekt su predstavile izv. prof. dr. sc.s Fakulteta primijenjene matematike i informatike i viša savjetnicaiz Agencije za odgoj i obrazovanje. Gostujući predavač doc. dr. sc.s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu održao je predavanje pod naslovom, dok su članice GAMMA projekta izv. prof. dr. sc.i izv. prof. dr. sc.s Fakulteta primijenjene matematike i informatike održale predavanje pod naslovom, članica GAMMA projekta iz Elektrotehničke i prometne škole Osijek, upoznala je sudionike s aktivnostima u okviru. Održane su i radionice na kojima su sudionici imali priliku upoznati se s GAMMA scenarijima poučavanja i odigrati GAMMA igre. Ove radionice vodili su članovi GAMMA timova iz GAMMA partnerskih organizacija: s Fakulteta primijenjene matematike i informatike voditelji su bili prof. dr. sc., izv. prof. dr. sc., dr. sc., iz Elektrotehničke i prometne škole Osijek voditelji su bili, dok je izvoditelj bioTijekom održavanja skupa, održana je i poster sekcija u okviru koje su sudionicima predstavljena iskustva nastavnika s učenjem temeljenom na igrama. Prije evaluacije i zatvaranja konferencije, održana je panel diskusija o GBL-u na kojoj su sudionici imali prilike čuti o iskustvima nastavnika u primjeni GAMMA igara i scenarija.Tijekom pauza za kavu i zajedničkog ručka, sudionici su imali priliku podružiti se i razmijeniti iskustva u opuštenom okruženju.Evaluacija skupa pokazala je da su sudionici bili iznimnoorganizacijom, sadržaj im je bio zanimljiv i koristan, obogatili su svoje znanje o učenju temeljenom na igrama te će preporučiti GAMMA intelektualne rezultate svojim kolegama.