tehnološki iskorak

već je neko vrijeme prisutan trend, gdjeustupaju mjesto. Hrvatska će prvi automatizirani hotel, nazvan, dobiti početkom 2025. godine, a biti će smješten u. Ovaj inovativni koncept ne samo da će pružitigostima, već će staviti naglasak na održivost i vrhunsku funkcionalnost.Iza ovog ambicioznog projekta stoji tvrtka, specijalizirana za, s posebnim naglaskom na. Hotel HOP IN biti će rezultat njihovogkoje su stekli tijekom godina.Prema riječima, direktora tvrtke Cras d.o.o., projekt ima procijenjenu vrijednost od, a njegova razvojna faza započela je prije godinu dana. Projekt je trenutačno prijavljen nai iščekuje se rješenje o njegovu. Hotel će biti smješten u preuređenom prostoru bivšeg objekta, uz trgovački kompleks. HOP IN će raspolagati s, pružajućiza nešto više od stotinu gostiju. Ovakva unikatna ponuda je ciljano usmjerena prema poslovnim putnicima, aktivnim turistima te strastvenim sportskim entuzijastima. Ovdje se nudi više od klasičnog smještaja – osmišljeno je da gosti dožive potpuno iskustvo boravka. Objekt će također sadržavati konferencijsku dvoranu te rekreacijske prostorije s bazenom i saunama.Za poslovne putnike, konferencijska dvorana koja će biti opremljenaomogućiti će gostima praktičan prostor za održavanje. Također, za aktivne turiste i sportske entuzijaste, rekreacijska zona koja uključujeomogućiti će gostima da se opuste i obnove nakon aktivnog dana ili treninga.Kako bi pojasnio razliku automatiziranog hotela od klasičnog,navodi da se razvoj automatiziranog hotela poput HOP IN-a razlikuje od klasičnih prvenstveno zbog. Dok se arhitektonske smjernice zadržavaju, glavna razlika leži u automatizaciji operativnih procesa i njihovoj međusobnoj usklađenosti. Ključni fokus je nakako bi se postigla efikasnost i udobnost za goste uz minimalne ljudske intervencije. Smanjenje potrebe za osobljem, prilagodba prostora te precizno planiranje postaju ključne komponente procesa razvoja.Iako je naglasak ovog projekta na, a izravan kontakt s gostima, osoblje također ima ključnu ulogu. Prilagodbaprema potrebama gostiju ostaje neophodna. Također, automatizirani sustav eliminira čekanje na recepciji. Prijava se vrši već prilikom rezervacije i dolaska, a sustav omogućuje glatku prijavu i odjavu, pružajući brzu i učinkovitu uslugu., izvršni direktor Crasa, nadopunjuje da će svaka soba bitiprema željama gosta, pružajući priliku za personalizirane ponude i usluge putem naprednog TV sustava u sobi. Sustav se fokusira naod gosta prilikom rezervacije kako bi osigurao personalizirane sadržaje poput. Marketing tim HOP IN-a svakodnevno će pratiti sva događanja u Osijeku i okolici kako bi gostima uvijek osiguraoprilagođene njihovim interesima. Ovo omogućuje gostima da budu u tijeku s najnovijim zbivanjima u gradu te da iskoriste sve što destinacija nudi. Ideja je privući poslovne putnike koji već koriste slične tehnološke aplikacije u svojim svakodnevnim aktivnostima, stvarajući tako prepoznatljiv i privlačan koncept automatiziranog hotela.Važno je naglasiti da HOP IN ima duboko ukorijenjenu viziju postatiu Hrvatskoj te pri tome iznjedritikoji povezuje lokalne proizvođače namještaja i ostalih elemenata od važnosti za hotelski ambijent. Konkretno, svaki dobavljač ima priliku urediti više prostora u, čime će ekskluzivno prezentirati svoje kreacije koristeći sobe kao svoj izložbeni prostor. Proizvodi će imati QR kodove za brz pristup informacijama o proizvođačima, potičući domaću proizvodnju.Ovim revolucionarnim konceptom, želimo osnažiti lokalne proizvođače i pružiti im platformu za promociju njihovih proizvoda. „“, ističeIskustva s automatiziranim hotelima širom svijeta variraju. Kvalitetna priprema i provjerena rješenja za upravljanje ključni su za uspješno funkcioniranje automatiziranih hotela. “”, naglašava Viszmeg.Uobičajeno je da manji hoteli imaju minimalno jednog zaposlenika po sobi, uz dodatne osobe za. Zahvaljujući automatizaciji, projekcija HOP IN-a tu brojku svodi na maksimalno. “”, objašnjava Jožef Viszmeg.Integracija raznolikihpredstavlja. Ovaj zadatak uključuje upravljanje termo tehničkim instalacijama, nadzor nad hotelskim sobama i drugim pratećim sadržajima, kontrolu proizvodnje i potrošnje energije te efikasno upravljanje rezervacijama i financijskim aplikacijama.Hotel HOP IN nije samoza Osijek, već i korak prema budućnosti hrvatske hotelske industrije. Očekuje se da će automatizirani koncept privući modernog putnika te pružiti novo iskustvo smještaja koje je prilagođeno zahtjevima današnjeg poslovnog svijeta.