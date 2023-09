Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

Jučer u, između ostalih, potpisan i. Vrijednost radova na Koridoru Vc iznosi, a prilikom potpisivanja ugovora direktor Hrvatskih autocestaistaknuo je kako se radi o dovršetku Koridora Vc do granice sa Republikom Mađarskom, u dužini od pet kilometara.- rekao jeProjekt dovršetka Koridora Vc se financiras kamatom od jedan posto i HBOR-a s fiksnom kamatom od- rekao je predsjednik Vlade RHMinistar mora, prometa i infrastrukturenaveo je da su ulaganja u prometnu infrastrukturu do sada premašila- istaknuo je, ministar mora, prometa i infrastrukture.- rekao je, župan Osječko-baranjske županije.Autocestadio je međunarodnogte dio sveobuhvatne, a povezuje sjever Europe s Jadranom. Prometni koridor Vc, koji se pruža, složena je poveznica sjeverne, srednje i južne Europe i predstavlja izuzetnu vrijednost u kontekstu procesa privredne i prometne integracije srednjoeuropskog prostora. Koridor Vc proteže se kroz tri države ukupne duljine. U punoj prometnoj funkciji trenutno je ukupno 83,6 km autoceste A5 od Belog Manastira do granice s Bosnom i Hercegovinom, a uskoro kreću radovi i na preostalih pet kilometara autoceste.