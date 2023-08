Dan sjećanja na osobe nestale u Domovinskom ratu

1.806 neriješenih slučajeva nestalih osoba

hrvatskih branitelja i civila

Ivan Anušić

Kad govorimo o pronalasku osoba nestalih tijekom Domovinskog rata, govorimo o temelju buduće suradnje, pomirenja i suživota između Hrvata i Srba. To danas više nije pitanje politike nego postaje humanitarno pitanje, roditelji koji traže svoju djecu kojima se izgubio svaki trag tijekom Domovinskog rata umiru, a da nisu dočekali da svojim sinovima zapale svijeće na posljednjim počivalištima. Postoje podaci, dokumentacija i svjedoci koji to u ovom trenutku mogu reći i anonimno, ali nažalost jako malo podataka dobivamo. Ovo je svojevrsna utrka s vremenom i humanitarno pitanje koje bi oni koji znaju gdje su njihovi posmrtni ostaci mogli jednostavno riješiti. Apelirao sam barem desetak puta do sada, apelira se i sa svih razina hrvatske vlasti, a ponovit ću i danas da buduća suradnja i suživot ovise o rješavanju pitanja naših nestalih

Tekst i foto: OBZ.hr

30. kolovoza -, a iako je prošlo 28 godina od završetka Domovinskog rata još uvijek u Hrvatskoj imamo, većinomnestalih i ubijenih 1991./1992. godine u oružanoj velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku.Za neprekidno i dosljedno inzistiranje na istini u utvrđivanju sudbine baš svake nestale osobe zalaže se i župan– poručio je župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić.Uz Dan sjećanja na osobe nestale u Domovinskom ratu, obilježava se i Međunarodni dan nestalih osoba, a središnja manifestacija ove je godine održana u Varaždinu.