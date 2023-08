Ivan Radić

Zgrada se prostire na 4000 kvadratnih metara, a imat će modularnu konferencijsku dvoranu s 305 sjedećih mjesta koja će se moći pregrađivati, 30 ureda, coworking prostor, informatički laboratorij, ugostiteljski objekt i sve druge sadržaje koji trebaju osječkoj IT zajednici kako bi se nastavila razvijati željenom brzinom. Vrijednost radova je 8,5 milijuna eura, od čega je čak 4,4 milijuna eura bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije

IT zajednica u Osijeku trenutačno zapošljava oko 1500 ljudi, a cilj nam je da u ovu IT poslovnu zgradu dolaze manje tvrtke koje nisu dovoljno jake da same izgrade svoje objekte. Time bi se postigao sinergijski učinak iz kojeg bi te tvrtke postale dovoljno jake da izgrade svoj objekt i zapošljavaju naše sugrađane. Rasla bi i IT scena u Osijeku i cjelokupno gospodarstvo

šest

Ante Ćurić

Najzahtjevnija je konstrukcija gdje imamo još jedno mjesec dana radova. Prostor je dosta visok, puno je betonskih radova što nam je najteže. Poslije toga dolaze završni radovi, iako se već dobrim dijelom radi fasada, pregradne stijene i gips. Zasad smo zadovoljni kako napreduju radovi

Mihael Tomić

U 2022. ostvareno je preko 88 milijuna eura prihoda, od čega je 50 milijuna iz inozemstva. Ostvarena dobit je 11 milijuna eura. Broj od 1500 zaposlenih je samo na području Osječko-baranjske županije, tu ne ubrajamo obrtnike, freelancere i puno tvrtki koje nemaju sjedište u Osijeku. S njima ta brojka prelazi 2000 zaposlenih ljudi

Sve te tvrtke trebaju negdje smjestiti svoje zaposlenike. Osim toga, zgrada će imati odlične uvjete za razvijanje zajednice, s prostorima za konferencije, gdje će se moći organizirati razni događaji i aktivnosti, radionice i sve ono što Osijek treba kako bi imao jednu čvrstu scenu. Raste i broj tvrtki, trenutačno smo na preko 280 u 2022., a vjerujem da će ove godine prerasti 300. Na jednom mjestu, u jednom parku imat ćemo okupljene tvrtke. To nema nitko u Hrvatskoj, Osijek je po tome jedinstven

Tekst i foto: Grad Osijek

